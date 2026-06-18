Ismael Kone fratura a perna durante jogo na Copa - (crédito: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A goleada histórica do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar pode ter um gosto amargo para a seleção anfitriã da Copa do Mundo. Durante a partida, o meio-campista Ismaël Koné sofreu uma fratura na perna e está fora do restante da competição.

O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo, em uma disputa com Assim Madibo, que recebeu cartão vermelho pela entrada. Imediatamente, jogadores de ambas as equipes formaram um círculo ao redor de Koné para impedir a captura de imagens pelas câmeras. O atleta deixou o campo de maca, mas conseguiu acenar para a torcida.

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Ainda em campo, Koné foi homenageado pelo companheiro Nathan Saliba. Após marcar o quarto gol da partida, Saliba exibiu a camisa de número 8, usada pelo meio-campista, para os torcedores presentes no estádio.

A vitória canadense no Estádio BC Place, em Vancouver, foi a mais elástica entre os 26 jogos disputados nesta edição do Mundial. O placar iguala a vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, na primeira rodada, como a maior diferença de gols do torneio até agora.

A equipe norte-americana abriu 2 a 0 com gols de Cyle Larin e Jonathan David. A partida mudou de rumo após a expulsão do lateral catari Homam Elamin. Com um jogador a mais, o Canadá ampliou a vantagem com mais dois gols de Jonathan David, um de Nathan Saliba e um gol contra de Mohamed Al Mannai. A expulsão de Madibo no lance da lesão de Koné favoreceu ainda mais o domínio dos donos da casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.