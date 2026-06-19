COPA DO MUNDO
EUA e Irã podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Mundo
Seleções podem medir forças na Copa do Mundo caso terminem nos segundos lugares dos respectivos grupos
COPA DO MUNDO
Seleções podem medir forças na Copa do Mundo caso terminem nos segundos lugares dos respectivos grupos
Por João Victor Marques - Enviado especial
Kansas City – As tensões entre Estados Unidos e Irã podem se encontrar em campo na Copa do Mundo. Se ambos avançarem ao mata-mata em segundo lugar dos respectivos grupos, enfrentam-se na primeira fase eliminatória do Mundial. E com um detalhe sórdido: o duelo seria na véspera do 4 de julho, Dia da Independência estadunidense.
Nessa quarta-feira (17/6), os países assinaram um memorando com 14 pontos para cessar a guerra. Enquanto isso, a delegação iraniana tem enfrentado uma situação sem precedentes na história das Copas do Mundo.
A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI) teve de transferir a base da seleção para Tijuana, no México. Inicialmente, seria em Tucson, no Arizona.
Os jogos, porém, seguem nos Estados Unidos. A seleção tem tido que viajar no dia anterior e voltar ao México logo após os jogos.
“Não sabemos por que eles estão nos mandando de volta (para o México), e acho tudo isso muito estranho. Parece que outras pessoas estão fazendo o planejamento por nós, que as decisões sobre a nossa equipe estão sendo tomadas em outro lugar”, reclamou o técnico Amir Ghalenoei.
“Nós deveríamos ter vindo para Los Angeles duas noites antes do jogo, mas não nos permitiram. Também deveríamos passar a noite aqui para nos recuperarmos e retornar (na terça-feira) na hora do almoço, mas, mais uma vez, não nos permitiram. Sinceramente, não faço ideia do motivo. Ninguém nos explicou.
Acredito que talvez a nossa equipe seja a mais oprimida de toda a Copa do Mundo”, completou o comandante, após a estreia iraniana no torneio – o empate por 2 a 2 com a Nova Zelândia, na última segunda-feira (15/6), em Los Angeles.
E não para por aí. Há relatos de que o governo do presidente Donald Trump negou vistos a dirigentes e torcedores iranianos. Em geral, quem acompanhou o primeiro jogo no estádio foram os imigrantes, em grande número na Califórnia.
No país, os avanços sobre o Irã repercutiram mais negativamente que positivamente. Segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada em maio, antes do acordo, só 27% dos entrevistados apoiavam a guerra, enquanto 43% desaprovavam e 29% não souberam responder.
“Acho uma idiotice”, disse um estadunidense que não quis ser identificado, em Kansas City, na divisa entre o Kansas e o Missouri. “Espero que te tratem bem aqui”, disse o motorista Lenny Smith, em Houston, no Texas. A referência não foi específica aos iranianos, mas aos imigrantes de forma geral nos Estados Unidos.
O Lumen Field, em Seattle, vai receber a partida entre os segundos colocados dos grupos D e G da Copa do Mundo na fase de 16 avos de final. A partida está prevista para o dia 3 de julho, véspera do principal feriado estadunidense.
Ao fim da primeira rodada, os Estados Unidos lideram o Grupo D, com três pontos. Na estreia, bateram Paraguai por 4 a 1.
Já o Irã aparece em segundo lugar do Grupo G nos critérios de desempate, após a igualdade com os neozelandeses.
João Vítor Marques - Enviado aos EUA