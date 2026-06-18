Canadá goleia Catar por 6 x 0, mas perde Kondé por fratura na perna

Jonathan David comemora o 'hat-trick' sobre a equipe catari - (crédito: Fran Santiago/Getty Images via AFP)

O Canadá, uma das sedes da Copa do Mundo deste ano, goleou o Catar por 6 x 0 e encaminhou a classificação para a próxima fase da competição. Em um jogo dominado pela seleção da casa, porém, a principal notícia pode não ter sido positiva. Isso porque Ismaël Koné sofreu uma fratura na perna durante o confronto.

O lance aconteceu aos 6 minutos do segundo tempo, em uma disputa com Assim Madibo, que acabou expulso pela entrada. Assim que Koné caiu no gramado, atletas das duas equipes formaram um círculo ao redor do jogador para evitar que a cena fosse capturada pelas câmeras. Koné deixou o campo de maca e conseguiu acenar para alguns torcedores.

Ele foi homenageado pelo companheiro Saliba, envolvido diretamente no lance do quarto gol da goleada. Após balançar as redes, o atleta pegou uma camisa de número 8, utilizada pelo meio-campista, e a exibiu para os torcedores que acompanhavam a partida. Koné será desfalque para a seleção canadense para o resto da campanha da dona da casa na Copa do Mundo.

O resultado garantido pelos canadenses no Estádio BC Place, em Vancouver (Canadá), foi o mais elástico dos 26 jogos já disputados nesta edição do Mundial. A vitória da Alemanha por 7 x 1 diante de Curaçao, ainda na primeira rodada, divide a primeira posição no topo da lista de goleadas, com a mesma diferença de gols.

Com gols de Cyle Larin e Jonathan David, a equipe norte-americana abriu 2 x 0 no placar. Mesmo que superior no confronto, não dominava as ações com unanimidade. A expulsão do lateral-esquerdo catari Homam Elamin mudou esta perspectiva.

Com mais dois de Jonathan David, um de Nathan Saliba e outro contra, este marcado por Mohamed Al Mannai, do Catar, a anfitriã abriu larga vantagem e não foi mais ameaçada. A também expulsão de Madibo favoreceu ainda mais o desfecho positivo.



