SBT, CazéTV e Globo: transmissão da Copa do Mundo mexe com audiência

Copa do Mundo - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 mal terminou sua primeira rodada e já está desenhando um novo consumo esportivo no Brasil, com Globo, SBT e CazéTV travando uma disputa por audiência que mistura TV aberta, streaming e redes sociais.

Na primeira rodada, a Globo manteve ampla liderança. Segundo o Kantar Ibope Media, suas plataformas (TV Globo, sportv e Ge TV) alcançaram 99,1 milhões de pessoas, o equivalente a 84% de todo o público da competição até agora. Desse total, 43,7 milhões acompanharam os jogos exclusivamente pelos canais da emissora.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos. A partida alcançou quase 50 milhões de pessoas e registrou 33 pontos de audiência nacional, além de participação de 55% entre os televisores ligados naquele horário. Foi o melhor resultado da faixa aos sábados em uma década.

A Globo também apareceu na lista dos jogos mais vistos da competição. As dez partidas de maior alcance até o momento foram exibidas pela emissora.

Enquanto isso, o SBT comemora um retorno que vem superando expectativas. De volta à transmissão de uma Copa do Mundo após quase três décadas, a emissora alcançou cerca de 43 milhões de pessoas nos primeiros dias da competição e praticamente dobrou sua média anual de audiência. A estreia do Brasil foi o ponto alto da cobertura, registrando mais de 11 pontos na Grande São Paulo e se tornando o programa mais assistido do canal em 2026.

A presença de nomes conhecidos do público, como Galvão Bueno e Tiago Leifert, ajudou a impulsionar o interesse pela transmissão.

A CazéTV se consolidou como um dos fenômenos da competição ao conseguir transmitir todos os jogos do Mundial gratuitamente pela internet. Durante o jogo de Brasil e Marrocos, a plataforma registrou mais de 12 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, um dos maiores picos já registrados em uma transmissão ao vivo no YouTube.

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Relatos do mercado apontam que a CazéTV já chegou em dezenas de dispositivos e ampliou sua presença em comparação com a Copa de 2022. O desempenho traz uma tendência cada vez mais evidente entre os torcedores mais jovens, que preferem acompanhar partidas pelo celular, computador ou smart TV em vez da televisão tradicional.

Apesar do crescimento digital, os números mostram que a televisão aberta continua sendo a principal vitrine da Copa no país. Se os números iniciais servirem de indicativo, a disputa pela audiência promete ser equilibrada.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares