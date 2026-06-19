Brasil x Haiti: onde assistir, horário e escalações na Copa do Mundo

O técnico italiano da seleção brasileira, Carlo Ancelotti (C), conversa com seus jogadores durante um treino da primeira rodada no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, em 18 de junho de 2026 - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

Pedro Bueno - Enviado especial aos EUA pelo No Ataque

Filadélfia – A “luta” da Seleção Brasileira por uma atuação convincente passará pela famosa cidade de Rocky Balboa. Na noite desta sexta-feira (19/6), às 21h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrentará o Haiti no Lincoln Financial Field em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Veja abaixo onde assistir, escalações e mais informações desse duelo da segunda rodada do Grupo C do Mundial.

Ainda sem Neymar, que evoluiu e voltou aos treinamentos, mas ficou fora até mesmo da viagem, o time de Carlo Ancelotti enfrentará o adversário mais modesto da chave com a intenção de “vencer e convencer”. Essa, pelo menos, é a “exigência” dos torcedores que ficaram desconfiados após a estreia contra Marrocos.

Situação no Grupo da C da Copa do Mundo

Brasil e Haiti chegam à segunda rodada da Copa do Mundo ainda em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Na primeira rodada, no sábado (13/6), a Seleção empatou por 1 a 1 com Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, enquanto os haitianos perderam para a Escócia por 1 a 0 no Gilette Stadium, em Boston.

Até por isso, a Escócia lidera o Grupo C, com Marrocos e Brasil na cola – escoceses e marroquinos duelarão no Gilette Stadium às 19h (de Brasília), também nesta sexta-feira (19/6). Já o Haiti é o lanterna e ainda persegue o primeiro ponto na história das Copas, até porque deixou o Mundial de 1974 com três derrotas.

Clima de Copa ou de tensão?

A mudança da Copa do Mundo de 32 para 48 seleções também aumentou o número de grupos e, consequentemente, de jogos. Com isso, os confrontos iniciais ficaram espalhados em diferentes dias, e as seleções tiveram um descanso maior entre a primeira e a segunda rodada.

Brasil e Haiti jogaram no sábado (13/6) e só voltarão a campo nesta sexta-feira (19/6), ou seja, quase uma semana de intervalo entre os dois compromissos. Esse período possibilitou que os times treinassem por vários dias, algo que é raro em competições de tiro curto como a Copa do Mundo.

Isso, todavia, diminuiu a tensão no time de Carlo Ancelotti? A Seleção Brasileira viveu dias “conturbados” após a atuação decepcionante diante de Marrocos. O empate até era algo aceitável, tendo em vista a força do adversário – semifinalista na Copa de 2022 -, mas o desempenho no primeiro tempo preocupou a torcida.

Só que os dias foram passando durante a semana, e o clima de Copa, com uma leveza maior, voltou a ser visto no Columbia Park, centro de treinamento que a Seleção escolheu como base. Na quarta-feira (17/6), o No Ataque presenciou um clima de descontração no CT em Morristown, em Nova Jersey, principalmente pela presença de Neymar.

E até mesmo a volta do camisa 10 aos treinamentos foi uma boa notícia para alterar o “assunto” no dia a dia da Seleção. Após o empate, a crítica ganhou força, mas o retorno de Neymar às atividades fez com que as perguntas mudassem. Entretanto, como o craque nem sequer viajou para a Filadélfia e ficou em Nova Jersey na reta final do tratamento da lesão na panturrilha, a responsabilidade volta para os pés dos protagonistas de uma atuação contestável há menos de uma semana.

Conexão entre Brasil e Haiti

A ajuda humanitária fez com que o Brasil se tornasse uma nação-irmã do Haiti, e esse carinho é perceptível nas interações com boa parte dos haitianos. O No Ataque visitou a Little Haiti, comunidade de locais no bairro do Brooklyn, em Nova York, e percebeu o carinho deles com o país verde-amarelo.

Essa conexão até resultou em um “jogo da paz” em 2004, quando o Haiti vivia uma guerra civil pela saída do presidente Jean-Bertrand Aristide. O amistoso que parou o país é um dos três duelos que as equipes já fizeram: além do 6 a 0 há 22 anos, a Seleção venceu por 4 a 0 em 1974 e 7 a 1 na Copa América de 2016 – é o único confronto oficial entre as seleções.

Brasil x Haiti: onde assistir

O duelo entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo será transmitido por:

Globo (TV aberta)

SBT/Alterosa (TV aberta)

NSports (TV fechada)

SporTV (TV fechada)

Cazé TV (YouTube)

Globoplay (Streaming

Brasil x Haiti: prováveis escalações

Brasil

O único desfalque da Seleção Brasileira nem sequer estará com a delegação em Filadélfia. Na quinta-feira (18/6), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Neymar Jr. ficaria em Nova Jersey para “otimizar a fase final do processo de recuperação”.

Com isso, Carlo Ancelotti terá os mesmos 25 jogadores à disposição, mas isso não significa que ele repetirá a escalação. Logo na coletiva após o empate com Marrocos, o italiano demonstrou a insatisfação com a atuação. Por isso e pelas diversas trocas feitas nas últimas partidas, as mudanças são aguardadas.

Até mesmo o sistema de jogo pode ser alterado. Ancelotti comandou o Brasil em muitas partidas antes da Copa com quatro atacantes de origem, mas optou por Lucas Paquetá na estreia. O meio-campista pode dar lugar a algum ponta, fortalecendo o ataque e modificando a criação, já que o setor foi o mais preocupante da estreia.

A atuação diante de Marrocos também fez com que Casemiro e Ibañez se tornassem dúvidas, já que Fabinho e Danilo entraram bem. Outro que pode perder a vaga é Igor Thiago, caso o técnico opte pela volta de Matheus Cunha ao time titular. Não acionado na estreia, Endrick corre por fora na briga.

Além dessas possibilidades, dois titulares absolutos são dúvidas por questões físicas, mesmo tendo treinado normalmente na quinta-feira (18/6), véspera do duelo. O desgastado Gabriel Magalhães pode dar lugar a Léo Pereira, enquanto Raphinha está com uma bolha no pé e pode ser poupado, dando espaço para Gabriel Martinelli, centralizando ainda mais Vini Jr.

Provável escalação da Seleção Brasileira: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique (Lucas Paquetá), Raphinha (Martinelli), Matheus Cunha (Igor Thiago) e Vini Jr.

Haiti

Já o Haiti não deve ter mudanças após uma satisfatória e equilibrada partida diante da Escócia. O técnico francês Sébastien Migné não sinalizou mudanças e deve manter o time da estreia na Copa do Mundo.

Diante dos escoceses, inclusive, o treinador fez apenas três substituições, dando fôlego apenas para o setor ofensivo. Casimir, Lenny Joseph e Yassin Fortune foram acionados nas vagas de Deedson, Providence e Isidor.

Esse último se junta a Bellegarde como os jogadores que atuam em alto nível: eles disputaram a última Premier League com as camisas de Sunderland e Wolverhampton, respectivamente.

Provável escalação do Haiti: Placide; Arcus, Adé, Delcroix e Expérience; Deedson, JeanJacques, Bellegarde e Providence; Pierrot e Isidor.

Brasil x Haiti: personagens

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil: “O jogo contra a Escócia foi muito equilibrado. O Haiti mostrou qualidade física. É uma equipe que está bem organizada, sistema bastante claro… um centroavante diferente muito alto. Joga um bom futebol com as características que eles tem. É um rival que temos que respeitar como todos os rivais. Jogam uma Copa do Mundo, todo mundo está muito motivado. Não há partido com resultado claro. Todos os jogos são muito equilibrados e competitivos”

Sebastian Migné, técnico do Haiti: “Estar diante daquilo que há de melhor é mais do que gratificante, desde que eu esteja à altura da ocasião. Amanhã, temos uma oportunidade histórica de jogar contra o Brasil. Encontrei o Ancelotti em algumas ocasiões, ele sempre foi muito gentil, tratou-me muito bem. Tentarei ser respeitoso e um bom adversário”

Brasil x Haiti: arbitragem