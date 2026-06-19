O que está em jogo para o Brasil na partida contra o Haiti?

A definição da chave do Grupo C ficará para a última rodada, no dia 24 de junho, quando o Brasil enfrentará a Escócia - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

O clima de festa e a tradicional confiança da torcida brasileira deram lugar a uma tensa matemática na Copa do Mundo de 2026. Após o empate amargo contra o Marrocos, na primeira rodada, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19/6), às 21h30, contra o Haiti, carregando a obrigação de vencer para não se complicar precocemente no Mundial. O confronto, pelo Grupo C, virou uma verdadeira decisão para a equipe Amarelinha.

A pressão aumenta significativamente com o encerramento do outro jogo da chave, onde o Marrocos derrota a Escócia por 1 a 0. O resultado pode isolar os marroquinos na liderança, com quatro pontos, e mantém os escoceses na vice-liderança, com 3. Com isso, o Brasil inicia sua segunda partida na terceira colocação somando apenas um ponto, enquanto o Haiti é o lanterna, ainda sem pontuar.

Mesmo que o resultado contra o Haiti seja adverso ou um novo empate aconteça, o regulamento da Copa de 2026, que classifica os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados gerais, mantém o Brasil vivo na disputa. A definição da chave do Grupo C ficará para a última rodada, em 24 de junho, quando o Brasil enfrentará a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h (de Brasília), e o Marrocos duelará contra o Haiti.

No entanto, um tropeço nesta sexta-feira empurrará o Brasil para a última posição do grupo, transformando o jogo contra os escoceses em um cenário de "tudo ou nada", sob forte pressão.

