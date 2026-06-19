NY Times elege hino do Brasil como o mais bonito da Copa; veja lista

Copa do Mundo 2026, torcedores brasileiros nos Estados Unidos - (crédito: Isaiah Vazquez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em ranking divulgado nesta sexta-feira (19/6), o jornal norte-americano The New York Times escolheu o Hino Nacional Brasileiro como o mais bonito entre os 48 países que disputam o torneio. O jornal analisou os hinos de todas as seleções participantes do Mundial e atribuiu nota 9 em uma escala de 10 para a composição brasileira.

O resultado colocou o Brasil na primeira colocação, à frente até mesmo dos três países-sede da competição: Estados Unidos, Canadá e México.

Na justificativa, o jornal destacou a força musical da obra e, principalmente, sua introdução instrumental. “Dura pouco mais de dois minutos e ainda assim parece não ser suficiente. Há muitas palavras cantadas muito rapidamente na maior parte do tempo, falando sobre não temer a batalha, sobre um colosso destemido e uma pátria amada, mas o destaque é, sem dúvida, uma gloriosa introdução orquestral de 28 segundos”, escreveu o NY Times.

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O veículo também mencionou a execução do hino antes da partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo. Segundo a publicação, a apresentação não teve o mesmo clima emocional visto antes da semifinal disputada em casa, em 2014, mas isso não diminuiu seu impacto. “Um dos melhores hinos do mundo”, resumiu o jornal.

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No ranking elaborado pelo NY Times, o hino do Brasil é seguido pelo da França, Portugal, Colômbia, Escócia, Equador, Argentina, Egito, Uruguai e Bósnia e Herzegovina, que completam a lista dos dez hinos mais bem avaliados da competição, segundo o jornal norte-americano.