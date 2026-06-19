Copa 2026
Free Endrick? Ausência do jogador virou meme na Copa do Mundo
Hashtags, montagens e teorias transformaram a relação entre técnico e jogador em um dos assuntos mais comentados da Copa
Copa 2026
Hashtags, montagens e teorias transformaram a relação entre técnico e jogador em um dos assuntos mais comentados da Copa
Nem gol, nem polêmica de arbitragem. Um dos assuntos mais comentados da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo surgiu justamente de quem não entrou em campo. A ausência de Endrick nos primeiros jogos do Brasil deu origem a uma enxurrada de memes e campanhas virtuais nas redes sociais.
A história ganhou força após a estreia brasileira contra o Marrocos. Mesmo com a equipe precisando buscar o resultado durante boa parte da partida, Endrick permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. A decisão virou alvo de questionamentos e gerou a pergunta que passou a dominar o ambiente digital. “Cadê o Endrick?”
Foi a partir daí que nasceu o movimento “Free Endrick”. A expressão para pedir mais passou a aparecer em montagens, vídeos e publicações que retratam o atacante como um jogador “proibido” de entrar em campo.
Outros memes sugerem que Ancelotti faria qualquer coisa para evitar colocar o atacante em campo.
*se o copo cair vai ter que botar o Endrick*— História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/eGr57pNIc7
Endrick : queria comer um hambúrguer— ????ISADORA BOMBINHA ???? (@isadorabombinha) June 18, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/94Jk3ibRpy
endrick: esse são meus vidros favoritos gosto que eles são bem limpos— aleee (@alecrlm) June 17, 2026
ancelotti: pic.twitter.com/dwXx1GfXLb
Mas por trás das brincadeiras existe uma discussão esportiva que já vinha sendo construída antes mesmo da Copa. Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti tem demonstrado preferência por atacantes que participam mais da pressão defensiva e seguem rigorosamente as funções táticas determinadas pela comissão técnica. Reportagens publicadas nos últimos dias apontam que o treinador entende que Endrick ainda precisa evoluir em alguns aspectos do jogo coletivo antes de ganhar mais espaço.
A situação lembra o que aconteceu no Real Madrid. Durante a temporada europeia, Endrick também recebeu poucos minutos sob o comando do técnico italiano. Por isso, muitos torcedores passaram a enxergar uma continuidade dessa relação na Seleção Brasileira.
A repercussão foi tão grande que ultrapassou o debate esportivo. Após a estreia contra o Marrocos, Endrick se tornou um dos nomes mais pesquisados do Brasil na internet e acumula milhares de menções nas redes sociais. Em alguns levantamentos, o atacante apareceu entre os assuntos mais comentados do Mundial, superando até companheiros que estiveram em campo.
A pressão popular aumentou quando Ancelotti foi questionado sobre a ausência do jogador e evitou comentar casos individuais. O treinador preferiu falar sobre o desempenho coletivo da equipe, resposta que acabou alimentando novas brincadeiras entre os torcedores.
Enquanto isso, a internet segue mostrando Ancelotti ignorando qualquer sugestão envolvendo Endrick.
Agora resta saber se Ancelotti vai atender aos pedidos da internet. Ou se continuará alimentando o meme.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.