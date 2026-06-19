Free Endrick? Ausência do jogador virou meme na Copa do Mundo

Ausência do atacante nos jogos da Seleção gerou uma onda de memes nas redes e colocou Carlo Ancelotti nas discussões dos torcedores - (crédito: Reprodução)

Nem gol, nem polêmica de arbitragem. Um dos assuntos mais comentados da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo surgiu justamente de quem não entrou em campo. A ausência de Endrick nos primeiros jogos do Brasil deu origem a uma enxurrada de memes e campanhas virtuais nas redes sociais.

A história ganhou força após a estreia brasileira contra o Marrocos. Mesmo com a equipe precisando buscar o resultado durante boa parte da partida, Endrick permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. A decisão virou alvo de questionamentos e gerou a pergunta que passou a dominar o ambiente digital. “Cadê o Endrick?”

Foi a partir daí que nasceu o movimento “Free Endrick”. A expressão para pedir mais passou a aparecer em montagens, vídeos e publicações que retratam o atacante como um jogador “proibido” de entrar em campo.

Outros memes sugerem que Ancelotti faria qualquer coisa para evitar colocar o atacante em campo.

*se o copo cair vai ter que botar o Endrick*



Ancelotti: pic.twitter.com/eGr57pNIc7 — História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026

Endrick : queria comer um hambúrguer



Ancelotti: pic.twitter.com/94Jk3ibRpy — ????ISADORA BOMBINHA ???? (@isadorabombinha) June 18, 2026

endrick: esse são meus vidros favoritos gosto que eles são bem limpos



ancelotti: pic.twitter.com/dwXx1GfXLb — aleee (@alecrlm) June 17, 2026

Mas por trás das brincadeiras existe uma discussão esportiva que já vinha sendo construída antes mesmo da Copa. Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti tem demonstrado preferência por atacantes que participam mais da pressão defensiva e seguem rigorosamente as funções táticas determinadas pela comissão técnica. Reportagens publicadas nos últimos dias apontam que o treinador entende que Endrick ainda precisa evoluir em alguns aspectos do jogo coletivo antes de ganhar mais espaço.

A situação lembra o que aconteceu no Real Madrid. Durante a temporada europeia, Endrick também recebeu poucos minutos sob o comando do técnico italiano. Por isso, muitos torcedores passaram a enxergar uma continuidade dessa relação na Seleção Brasileira.

A repercussão foi tão grande que ultrapassou o debate esportivo. Após a estreia contra o Marrocos, Endrick se tornou um dos nomes mais pesquisados do Brasil na internet e acumula milhares de menções nas redes sociais. Em alguns levantamentos, o atacante apareceu entre os assuntos mais comentados do Mundial, superando até companheiros que estiveram em campo.

A pressão popular aumentou quando Ancelotti foi questionado sobre a ausência do jogador e evitou comentar casos individuais. O treinador preferiu falar sobre o desempenho coletivo da equipe, resposta que acabou alimentando novas brincadeiras entre os torcedores.

Enquanto isso, a internet segue mostrando Ancelotti ignorando qualquer sugestão envolvendo Endrick.

Agora resta saber se Ancelotti vai atender aos pedidos da internet. Ou se continuará alimentando o meme.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.