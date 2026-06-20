Paraguai faz gol relâmpago, resiste à pressão e elimina a Turquia

Paraguai venceu a primeir a na Copa do Mundo resistindo a uma pressão gigantesca - (crédito: Foto: Divulgação federação turca)

O Paraguai precisou de 64 segundos para marcar e segurar uma pressão intensa ao longo de todo o jogo para vencer a primeira nesta Copa. Na madrugada deste sábado (20), a Albirroja bateu a Turquia por 1 a 0, na partida que teve o gol mais rápido desta edição do Mundial e a primeira expulsão pela regra "Vini Jr", com um jogador tapando a boca ao discutir com outro.

Com o resultado, os paraguaios se reabilitaram da goleada sofrida na estreia e ficam na terceira colocação do Grupo D, com três pontos. A pontuação é a mesma da Austrália, com um confronto direto marcado entre ambas na última rodada. Já os turcos, que tiveram 33 finalizações e não marcaram, já estão eliminados do torneio. O placar também garantiu a liderança dos Estados Unidos na chave.

Paraguai faz gol relâmpago e fica com um a menos

Não deu tempo nem de respirar e o Paraguai conseguiu abrir o marcador. Matias Galarza arriscou de fora da área e, aos 64 segundos, marcou o gol mais rápido deste Mundial. Atrás no marcador, a Turquia começou a pressionar na sequência e não parou mais. A primeira oportunidade turca veio com Güller, que recebeu na entrada da área e mandou por cima da meta.

A pressão turca seguiu ao longo da partida e, na melhor chance, Muldur cabeceou no travessão e na trave, no mesmo lance. O Paraguai conseguiu responder em um contra-golpe com Cáceres, que parou em defesa de Cakir. Entretanto, nos acréscimos, veio uma jogada que influenciou ainda mais no rumo da partida. Após discussão entre os atletas, Almirón falou algo para Muldur tapando a boca. Conforme nova orientação, o jogador recebeu o cartão vermelho, depois de chamada do VAR.

Pressão turca e nada de gols

Com um jogador a mais, a Turquia pressionou ainda mais depois do intervalo. Logo no primeiro minuto, Demiral arriscou de fora da área e obrigou Gill a fazer a defesa em dois tempos. Na sequência, Yildiz acertou a rede pelo lado de fora. Çalhanogu também teve sua oportunidade, mas finalizou de primeira para fora. Antes da pausa da hidratação, Yildiz entrou na área pelo lado esquerdo, mas também errou a meta e mandou para fora.

Depois da parada técnica, a pressão seguiu. Yilmaz recebeu cruzamento na área e cabeceou para fora. Quem também recebeu na área foi Demiral, que mostrou porque é zagueiro e isolou. Na sequência, Uzun arriscou da entrada da área e também não conseguiu acertar o alvo. Quando os turcos acertaram o alvo, Gill apareceu para salvar, em finalização à queima-roupa de Gül. No último lance, Demiral subiu na área, cabeceou no canto, mas a bola triscou a trave e foi para fora. Com o apito final, os turcos se lamentaram muito, já que estão eliminados da Copa.

TURQUIA 0 x 1 PARAGUAI

Copa do Mundo 2ª rodada do Grupo D

Data-Hora: 20/6/2026, 0h (de Brasília)

Local: Levis Stadium, San Francisco (EUA)

Gol: Galarza, 1’/1ºT (0-1)

TURQUIA: Cakir; Murdur, Demiral, Bardakci (Kökçü, 42’/2ºT) e Kadioglu (Elmali, 25’/2ºT); Calhanoglu, Yuksek (Uzun, 14’/2ºT) e Guler; Akgun (Gül, 14’/2ºT), Yildiz e Akturkoglu (Yilmaz, intervalo). Técnico: Vincenzo Montella.

PARAGUAI: Gill; Caceres (Maidana, 35’/2ºT), Gustavo Gomez, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Galarza (Canale, 45’/2ºT), Gomez (Velásquez, 21’/2ºT) e Almiron; Enciso (Ávalos, 45’/2ºT) e Pitta (Bobadilla, intervalo). Técnico: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Ivan Barton (ELS)

Assistentes: David Moran and Antonio Pupiro (ELS)

VAR: Oshane Nation (JAM)

Cartões Amarelos: Elmali e Vincenzo Montella (TUR); Galarza (PAR)

Cartão Vermelho: Almiron, 47’/1ºT (PAR)