Ancelotti diz que Neymar está pronto para enfrentar a Escócia

O técnico italiano do Brasil, Carlo Ancelotti, concede entrevista coletiva no Miami Stadium. - (crédito: AFP)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, abriu caminho para um possível retorno de Neymar aos gramados. Durante uma coletiva de imprensa, Ancelotti elogiou a recuperação do camisa 10 da Seleção e demonstrou otimismo quanto à equipe, que enfrenta a Croácia, nesta quarta-feira (24/6). No jogo, o Brasil vai brigar pela liderança do Grupo C.

"Ele pode jogar, está bem, trabalha muito bem, treina muito bem, estou muito feliz com ele," disse o técnico.

Neymar se recupera de uma lesão na panturrilha direita há mais de um mês, sendo este o impedimento para sua estreia na Copa. A participação do jogador no jogo de hoje ainda não foi oficialmente anunciada pela CBF.