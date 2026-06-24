COPA DO MUNDO
Ancelotti diz que Neymar está pronto para enfrentar a Escócia
Atacante se recupera de uma lesão na panturrilha direita há mais de um mês
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Atacante se recupera de uma lesão na panturrilha direita há mais de um mês
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, abriu caminho para um possível retorno de Neymar aos gramados. Durante uma coletiva de imprensa, Ancelotti elogiou a recuperação do camisa 10 da Seleção e demonstrou otimismo quanto à equipe, que enfrenta a Croácia, nesta quarta-feira (24/6). No jogo, o Brasil vai brigar pela liderança do Grupo C.
"Ele pode jogar, está bem, trabalha muito bem, treina muito bem, estou muito feliz com ele," disse o técnico.
Neymar se recupera de uma lesão na panturrilha direita há mais de um mês, sendo este o impedimento para sua estreia na Copa. A participação do jogador no jogo de hoje ainda não foi oficialmente anunciada pela CBF.