Dança dos Imortais: Messi e CR7 se tornam os únicos jogadores a jogar 6 Copas

Coincidência histórica liga as trajetórias dos dois maiores astros do futebol, ambos se consolidaram em 2026 como os únicos jogadores a entrarem em campo em seis edições do Mundial - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

A trajetória de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se entrelaça há mais de duas décadas, marcando uma das maiores rivalidades da história do futebol. Em 2026, já na reta final da carreira, ambos alcançaram um feito inédito e tornaram-se os únicos jogadores a entrarem em campo em seis edições diferentes de Copas do Mundo. Além disso, uma coincidência impressionante conecta os dois astros, exatos 20 anos e seis dias separam o primeiro gol do último anotado por eles em mundiais.

Messi marcou pela primeira vez em Copas do Mundo em 16 de junho de 2006, na goleada da Argentina por 6 x 0 sobre a Sérvia e Montenegro. Na ocasião, pela segunda rodada da fase de grupos, o jovem de 18 anos, ainda vestindo a camisa 19, entrou no segundo tempo e fechou o placar após passe de Carlos Tevez.

Vinte anos e seis dias depois, já consagrado como um dos maiores jogadores de todos os tempos, Messi voltou a brilhar ao marcar dois gols na vitória da Argentina sobre a Áustria, chegando ao topo da artilharia histórica da competição, com 18 gols.

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Cristiano Ronaldo estreou em Copas no dia seguinte, em 17 de junho de 2006, na vitória de Portugal por 2 x 0 sobre o Irã. Ainda jovem e vestindo a camisa 17, ele marcou de pênalti o segundo gol da partida.

Também 20 anos e seis dias depois, Cristiano voltou a balançar as redes em grande estilo, marcou dois gols na goleada de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão e se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes de Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Na Copa de 2026, Messi lidera a artilharia com cinco gols e mantém a Argentina, atual campeã mundial, entre as favoritas ao título. Cristiano, com dois gols marcados, conduz Portugal como uma das seleções em destaque na competição.

*Estagiário sob a supervisão de Paulo Floro.