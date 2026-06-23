Inglaterra e Gana empatam em 0 x 0 em duelo de ataque e defesa

Harry Kane, da Inglaterra, leva as mãos à cabeça após perder bola do jogo no empate por 0 x 0 contra Gana, pela Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Depois de vencer bem na estreia diante da Croácia, a Inglaterra tropeçou e deixou escapar a oportunidade de garantir a classificação antecipada ao mata-mata. Nesta terça-feira (23/6), o English Team empatou com Gana por 0 x 0 no Boston Stadium, em Boston, capital de Massachusetts, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo L na Copa do Mundo.

Em boa parte do jogo, houve confronto de ataque contra defesa. Os europeus finalizaram 17 vezes, mas não conseguiram furar o sistema defensivo montado por Gana e pelo treinador português, Carlos Queiroz. Nem mesmo nos contra-ataques o time africano foi capaz de somar chances expressivas. Mas, ainda assim, não foi vazado. Inclusive, fecha a segunda partida seguida sem sofrer gols.

O empate deixa a Inglaterra na liderança isolada de diferentes estatísticas. A nação é a dona do maior número de resultados em 0 x 0 da história das Copas. São 12 jogos com este placar. Além disso, é quem mais empatou, por qualquer resultado (23 vezes). Apesar disso, segue invicta contra africanos em mundiais (5 vitórias e 4 empates). Agora, se mantém na liderança da chave, com quatro pontos. Está à frente dos ganeses apenas pelo saldo de gols (+2 contra +1). Croácia e Panamá ainda se enfrentam às 20h desta terça.

Primeira etapa de poucas emoções em Boston

O tempo inicial do confronto em Boston foi de poucas oportunidades. Apesar de deter a possa da bola pela grande maioria do tempo (78%), a Inglaterra teve dificuldades diante do bloqueio ganense. O English Team se aproveitava do volume dejogo ao girar a bola de um lado para o outro e tentava chegar, principalmente, pelos flancos. O time africano, no entanto, se fechava bem. Muitas vezes, inclusive, com uma linha de cinco defensores próximos à área.

Os ingleses, em contrapartida, até levaram certo perigo em algumas oportunidades. Em cobrança ensaiada de falta e em outra finalização de cabeça, Declan Rice chegou a arrancar suspiros da torcida.

Nada de gols no restante de confronto

A Inglaterra melhorou no jogo. As entradas de Rashford e Saka nas beiradas, além da introdução do meia ofensivo Morgan Rogers, deram mais perigo à equipe de Thomas Tuchel. Gana, no entanto, continuava disposta a investir no modelo defensivo de jogo, e a guardar a própria área com muita concentração.

Para segurar o empate, foi preciso um pouco de sorte. Depois de tanto martelar, os ingleses conseguiram a chance que tanto buscavam. Em cruzamento alçado na área, Nico O'Reilly se aproveitou da altura (1,93m) para vencer disputa no ar e cabecear contra a meta de Asare. A finalização carimbou o travessão. No rebote, de frente para o gol, Harry Kane teve a bola do jogo. De pé esquerdo, isolou. Coube a trupe de Carlos Queiroz somar o precioso ponto.

Ficha técnica:

Inglaterra 0 x 0 Gana - segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, fase de grupos

Data e hora: Terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (horário de Brasília)

Local: Boston Stadium, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Árbitro: Héctor Saíd Martínez Sorto (Honduras)

Assistentes: Walter López e Christian Ramírez (Honduras)

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Gols: (-)

Cartões amarelos: Declan Rice (Inglaterra); Iñaki Williams (Gana)

Cartões vermelhos: (-)

Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi e Djed Spence (Nico O'Reilly); Declan Rice, Elliot Anderson (Eberechi Eze) e Jude Bellingham (Morgan Rogers); Noni Madueke (Marcus Rashford), Anthony Gordon (Bukayo Saka) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Gana

Benjamin Asare; Marvin Senaya (Kojo Peprah Oppong), Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Iñaki Williams (Abdul Fatawu) e Jordan Ayew (Prince Adu). Técnico: Carlos Queiroz