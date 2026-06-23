COPA DO MUNDO 2026
Inglaterra e Gana empatam em 0 x 0 em duelo de ataque e defesa
English Team perde chance de classificação antecipada após bola do jogo desperdiçada por Harry Kane
COPA DO MUNDO 2026
English Team perde chance de classificação antecipada após bola do jogo desperdiçada por Harry Kane
Depois de vencer bem na estreia diante da Croácia, a Inglaterra tropeçou e deixou escapar a oportunidade de garantir a classificação antecipada ao mata-mata. Nesta terça-feira (23/6), o English Team empatou com Gana por 0 x 0 no Boston Stadium, em Boston, capital de Massachusetts, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo L na Copa do Mundo.
Em boa parte do jogo, houve confronto de ataque contra defesa. Os europeus finalizaram 17 vezes, mas não conseguiram furar o sistema defensivo montado por Gana e pelo treinador português, Carlos Queiroz. Nem mesmo nos contra-ataques o time africano foi capaz de somar chances expressivas. Mas, ainda assim, não foi vazado. Inclusive, fecha a segunda partida seguida sem sofrer gols.
O empate deixa a Inglaterra na liderança isolada de diferentes estatísticas. A nação é a dona do maior número de resultados em 0 x 0 da história das Copas. São 12 jogos com este placar. Além disso, é quem mais empatou, por qualquer resultado (23 vezes). Apesar disso, segue invicta contra africanos em mundiais (5 vitórias e 4 empates). Agora, se mantém na liderança da chave, com quatro pontos. Está à frente dos ganeses apenas pelo saldo de gols (+2 contra +1). Croácia e Panamá ainda se enfrentam às 20h desta terça.
O tempo inicial do confronto em Boston foi de poucas oportunidades. Apesar de deter a possa da bola pela grande maioria do tempo (78%), a Inglaterra teve dificuldades diante do bloqueio ganense. O English Team se aproveitava do volume dejogo ao girar a bola de um lado para o outro e tentava chegar, principalmente, pelos flancos. O time africano, no entanto, se fechava bem. Muitas vezes, inclusive, com uma linha de cinco defensores próximos à área.
Os ingleses, em contrapartida, até levaram certo perigo em algumas oportunidades. Em cobrança ensaiada de falta e em outra finalização de cabeça, Declan Rice chegou a arrancar suspiros da torcida.
A Inglaterra melhorou no jogo. As entradas de Rashford e Saka nas beiradas, além da introdução do meia ofensivo Morgan Rogers, deram mais perigo à equipe de Thomas Tuchel. Gana, no entanto, continuava disposta a investir no modelo defensivo de jogo, e a guardar a própria área com muita concentração.
Para segurar o empate, foi preciso um pouco de sorte. Depois de tanto martelar, os ingleses conseguiram a chance que tanto buscavam. Em cruzamento alçado na área, Nico O'Reilly se aproveitou da altura (1,93m) para vencer disputa no ar e cabecear contra a meta de Asare. A finalização carimbou o travessão. No rebote, de frente para o gol, Harry Kane teve a bola do jogo. De pé esquerdo, isolou. Coube a trupe de Carlos Queiroz somar o precioso ponto.
Inglaterra 0 x 0 Gana - segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, fase de grupos
Data e hora: Terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (horário de Brasília)
Local: Boston Stadium, Boston, Massachusetts, Estados Unidos
Árbitro: Héctor Saíd Martínez Sorto (Honduras)
Assistentes: Walter López e Christian Ramírez (Honduras)
VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)
Gols: (-)
Cartões amarelos: Declan Rice (Inglaterra); Iñaki Williams (Gana)
Cartões vermelhos: (-)
Inglaterra
Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi e Djed Spence (Nico O'Reilly); Declan Rice, Elliot Anderson (Eberechi Eze) e Jude Bellingham (Morgan Rogers); Noni Madueke (Marcus Rashford), Anthony Gordon (Bukayo Saka) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel
Gana
Benjamin Asare; Marvin Senaya (Kojo Peprah Oppong), Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Iñaki Williams (Abdul Fatawu) e Jordan Ayew (Prince Adu). Técnico: Carlos Queiroz