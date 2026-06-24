COPA DO MUNDO 2026
Copa do Mundo 14º dia: confira jogos, horários e transmissões
Brasil enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos desta edição da competição
COPA DO MUNDO 2026
Brasil enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos desta edição da competição
A terceira rodada de partidas pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ocorre nesta quarta-feira (23/6). O 14º dia da competição contará com seis partidas de seleções dos grupos A, B e C inclusive a última do Brasil na fase de grupos, contra a Escócia.
O último confronto entre Brasil e Escócia aconteceu em 2011, em um amistoso que terminou 2x0 para a Seleção Brasileira. O único jogador convocado do Brasil para a Copa deste ano que estava na partida contra os escoceses em 2011 é Neymar.
As seleções se enfrentam nesta quarta em estádios espalhados pelos três países sede do torneio: Estados Unidos, Canadá e México. Confira os jogos, horários e transmissões:
Horário: 19h (horário de Brasília)
Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos
Onde assistir: Cazé TV.
Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Estádio de Monterrey, Guadalupe, México
Onde assistir: Cazé TV.
Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Estádio da Cidade do México, Cidade do México, México
Onde assistir: Cazé TV.
*Estagiário sob supervisão de ...