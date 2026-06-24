Copa do Mundo 14º dia: confira jogos, horários e transmissões

14º dia da competição contará com seis partidas de seleções dos grupos A, B e C - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF - Nelson Terme/CBF)

A terceira rodada de partidas pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ocorre nesta quarta-feira (23/6). O 14º dia da competição contará com seis partidas de seleções dos grupos A, B e C inclusive a última do Brasil na fase de grupos, contra a Escócia.

O último confronto entre Brasil e Escócia aconteceu em 2011, em um amistoso que terminou 2x0 para a Seleção Brasileira. O único jogador convocado do Brasil para a Copa deste ano que estava na partida contra os escoceses em 2011 é Neymar.

As seleções se enfrentam nesta quarta em estádios espalhados pelos três países sede do torneio: Estados Unidos, Canadá e México. Confira os jogos, horários e transmissões:

Suíça x Canadá

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: BC Place de Vancouver, Vancouver

BC Place de Vancouver, Vancouver Onde assistir: Cazé TV.

Bósnia e Herzegovina x Catar

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio de Seattle, Seattle, Estados Unidos

Estádio de Seattle, Seattle, Estados Unidos Onde assistir: Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV.

Marrocos x Haiti

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos

Onde assistir: Cazé TV.

Escócia x Brasil

Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio de Miami, Miami Gardens, Estados Unidos

Estádio de Miami, Miami Gardens, Estados Unidos Onde assistir: Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV.

Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV. Leia também: Neymar é único remanescente do último jogo do Brasil contra Escócia

África do Sul x Coreia do Sul

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Monterrey, Guadalupe, México

Onde assistir: Cazé TV.

Tchéquia x México

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Cidade do México, Cidade do México, México

Onde assistir: Cazé TV.

*Estagiário sob supervisão de ...