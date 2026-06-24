Correio Braziliense

COPA DO MUNDO 2026

Copa do Mundo 14º dia: confira jogos, horários e transmissões

Brasil enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos desta edição da competição

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Júlio Noronha*
24/06/2026 04:00 - Atualizado em 24/06/2026 05:26
2min de leitura
14º dia da competição contará com seis partidas de seleções dos grupos A, B e C - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF - Nelson Terme/CBF)
14º dia da competição contará com seis partidas de seleções dos grupos A, B e C - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF - Nelson Terme/CBF)

A terceira rodada de partidas pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ocorre nesta quarta-feira (23/6). O 14º dia da competição contará com seis partidas de seleções dos grupos A, B e C inclusive a última do Brasil na fase de grupos, contra a Escócia.

O último confronto entre Brasil e Escócia aconteceu em 2011, em um amistoso que terminou 2x0 para a Seleção Brasileira. O único jogador convocado do Brasil para a Copa deste ano que estava na partida contra os escoceses em 2011 é Neymar.

As seleções se enfrentam nesta quarta em estádios espalhados pelos três países sede do torneio: Estados Unidos, Canadá e México. Confira os jogos, horários e transmissões:

Suíça x Canadá

  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: BC Place de Vancouver, Vancouver
  • Onde assistir: Cazé TV.

Bósnia e Herzegovina x Catar

  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio de Seattle, Seattle, Estados Unidos
  • Onde assistir: Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV.

Marrocos x Haiti

Horário: 19h (horário de Brasília)
Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos
Onde assistir: Cazé TV.

Escócia x Brasil

África do Sul x Coreia do Sul

Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Estádio de Monterrey, Guadalupe, México
Onde assistir: Cazé TV.

Tchéquia x México

Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Estádio da Cidade do México, Cidade do México, México
Onde assistir: Cazé TV.

*Estagiário sob supervisão de ...

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