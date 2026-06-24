Homenagem a Ayrton Senna virou símbolo do tetra do Brasil em 1994

O piloto se tornou uma inspiração para a Seleção Brasileira durante a campanha do tetracampeonato mundial - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A imagem da Seleção Brasileira levantando a faixa com a frase “Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso” após a conquista da Copa do Mundo de 1994 se tornou um dos momentos mais marcantes da história do mundial para o Brasil. O gesto simbolizou a ligação criada entre o piloto e o grupo que encerrou um “jejum” de 24 anos sem títulos mundiais.

A relação começou antes da tragédia que abalou o país. Em 20 de abril de 1994, Ayrton Senna esteve no Parque dos Príncipes, em Paris, para acompanhar um amistoso preparatório da Seleção Brasileira. Convidado a participar da cerimônia, ele deu o pontapé inicial da partida e teve contato com os jogadores e a comissão técnica.

Ayrton Senna dá o pontapé em amistoso da seleção brasileira (foto: Reprodução/Redes sociais)

Na época, Senna também buscava seu quarto título na Fórmula 1. Segundo relatos de jogadores e integrantes da delegação, o encontro foi de conversas sobre a temporada e a expectativa de que tanto o piloto quanto a Seleção pudessem alcançar o tetracampeonato naquele ano.

Pouco mais de uma semana depois, em 1º de maio, o país recebeu a notícia da morte de Senna durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. O choque do país foi imediato. Considerado um dos maiores ídolos da história brasileira, ele representava uma figura capaz de unir diferentes gerações diante da televisão aos domingos.

Quando a Copa do Mundo começou nos Estados Unidos, a lembrança do piloto continuava presente. Jogadores da campanha do tetra já contaram em entrevistas que a determinação, a disciplina e a busca pela excelência do piloto serviram de inspiração durante a competição.

Em 17 de julho de 1994, após a vitória sobre a Itália nos pênaltis, o Brasil voltou ao topo do futebol mundial. Ainda no gramado do Rose Bowl, na Califórnia, os atletas exibiram a faixa que entraria para a história. A mensagem carregava um significado para um país que ainda vivia o luto pela perda do tricampeão mundial de Fórmula 1.

Durante três décadas, a faixa utilizada na comemoração permaneceu guardada por integrantes da estrutura da Seleção de 1994. Em 2024, campeões do tetra se reuniram para entregá-la oficialmente à família Senna. Agora o objeto faz parte do acervo ligado ao piloto.

Atualmente, essa peça histórica integra o acervo oficial do Memorial Senna (foto: Reprodução/Redes sociais)

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares