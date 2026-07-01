Kane passa Pelé em número de gols em Copa do Mundo

Kane marca duas vezes, classifica a Inglaterra e passa Pelé em Copas - (crédito: Odd ANDERSEN / AFP) )

Harry Kane não para de acumular conquistas na participação na Copa do Mundo de 2026. O astro inglês marcou duas vezes na virada diante da RD Congo, chegou a 13 totais e ultrapassou Pelé em número de gols anotados no torneio organizado pela Fifa. A Inglaterra eliminou a seleção africana, por 2 x 1, com show do atacante do Bayern de Munich no segundo tempo.

Presente nos Mundiais de 1958, 1962, 1996 e 1970, Pelé marcou 12 vezes nas campanhas, com direito a três títulos com a camisa da Seleção Brasileira. Harry Kane está disputando a terceira edição do Mundial da Fifa na carreira. Além de 2026, ele participou com a Inglaterra em 2018 e 2022. Neste ano, ele está com cinco gols marcados e briga pela artilharia, atualmente liderada por Lionel Messi, com seis.

Além de passar Pelé, Kane também abriu frente como o maior artilheiro da seleção inglesa no torneio, com 13 gols, e na história do “English Team”, com 84 bolas na rede. Com essa marca, o “furacão” está a seis de igualar Lionel Messi como maior artilheiro em Copas do Mundo. No entanto, o astro argentino ainda pode aumentar a vantagem nesta edição do Mundial.

Após sair perdendo no primeiro tempo, a Inglaterra beirou a eliminação. Mas Kane apareceu no fim e empatou o duelo aos 30 minutos da segunda etapa e virou aos 41 Com a vitória, os ingleses enfrentam o México nas oitavas de final e vão precisar desbancar os donos da casa em um Estádio Azteca lotado, no próximo domingo (5/7), às 21h.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz