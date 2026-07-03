Gol inédito de CR7 em mata-mata sai no palco do primeiro pelo Real Madrid

Cristiano Ronaldo extravasa ao marcar o primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo - (crédito: Cole Burston/AFP)

Nova Jersey — Cristiano Ronaldo é competitivo e está próximo de zerar esse jogo chamado futebol. Cinco vezes eleito o melhor do planeta bola, pentacampeão da Champions League, vencedor da Euro-2016, dono de troféus nacionais em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, na Itália e na Arábia Saudita. Primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo diferentes. O que mais falta para o maior artilheiro desta geração, com 976 comemorações? Só a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (2/7), deu mais um passo ao iniciar a reação portuguesa na virada por 2 x 1 sobre a Croácia de Luka Modric. O pênalti convertido no segundo tempo o deixou a 24 do milésimo e, acredite se quiser, foi o primeiro do craque em mata-matas do torneio Fifa, e logo num palco em que guarda memórias em Toronto.

Não foi a primeira vez que o BMO Field serviu de cenário para uma primeira vez de Cristiano Ronaldo. Em 7 de agosto de 2009, o português recebeu passe de Karim Benzema e marcou na arena canadense o primeiro gol com bola rolando pelo Real Madrid, na goleada por 5 x 1 sobre o Toronto FC. O primeiro oficial viria 22 dias depois, de pênalti, contra o Deportivo La Coruña, no Santiago Bernabéu. O relógio avançou 17 anos, mas o estádio voltou a testemunhar outra estreia histórica: o primeiro gol do camisa 7 em um mata-mata de Copa do Mundo.

O primeiro dos 11 gols de Cristiano Ronaldo na história das Copas foi em 17 de junho de 2006, contra o Irã. De lá para cá, só havia balançado as redes em fase de grupos, contra Coreia do Norte, Gana, Espanha, Marrocos e Uzbequistão. Era uma marca que incomodava. A espera terminou justamente em Toronto. Aos 22 minutos do segundo tempo, Cristiano chamou para si a responsabilidade na cobrança do pênalti. Deslocou Livakovic, empatou a partida e escreveu mais um capítulo inédito da carreira.

O capitão reconheceu que Portugal precisou conviver com o sofrimento para seguir vivo na Copa do Mundo. “Tínhamos de saber sofrer. Para ganhar uma competição desta magnitude, temos de saber sofrer. Eles marcaram, nós entramos um bocadinho em estresse, mas o desbloqueio emocional veio quando marcamos o pênalti. A partir daí, o jogo foi mais fácil”, analisou à emissora portuguesa SIC.

“Não há um jogador neste Mundial capaz de bater um pênalti como Cristiano”, exaltou Roberto Martínez. O espanhol a serviço de Portugal também foi decisivo à beira do campo. Demonstrou sangue frio ao sacar o camisa 7 aos 36 minutos do segundo tempo, quando o empate por 1 x 1 levava a decisão para a prorrogação. A ousadia foi recompensada. Antes, havia promovido a entrada do centroavante Gonçalo Ramos na vaga do lateral-direito João Cancelo. Coube justamente ao camisa 9, de 1,85m, subir mais alto que a defesa croata para completar de cabeça o cruzamento de Rafael Leão e decretar a classificação portuguesa.

A Croácia parecia destinada a mais uma prorrogação. Matanovic chegou a empatar a partida no apagar das luzes, mas o VAR flagrou impedimento. Acostumada a sobreviver em mata-matas até a última instância — como contra Brasil e Japão em 2022 e diante de Rússia e Dinamarca em 2018 —, a seleção de Zlatko Dali viu a tradição ser interrompida em Toronto. Também foi a despedida do maestro Luka Modric das Copas do Mundo.

O próximo desafio de Portugal na Copa do Mundo será a Espanha, credenciada para as oitavas de final depois de bater a Áustria por 3 x 0. A briga de vizinhos será na segunda-feira (6/7), às 16h, em Dallas. O vencedor terá pela frente Estados Unidos ou Bélgica, adversários no mesmo dia, às 21h.