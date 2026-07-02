Rayan é preservado e Endrick pode substituir Paquetá

Endrick é um dos candidatos a herdar a vaga deixada pelo lesionado Lucas Paquetá - (crédito: AFP)

Nova Jersey — Neymar à parte, nenhum jogador da Seleção Brasileira desperta tanto clamor popular quanto Endrick. Aos 19 anos, o brasiliense é o nome mais pedido pela torcida nos estádios dos Estados Unidos, ecoa nos bares Brasil afora e domina as discussões nas redes sociais. Depois de três partidas e 79 minutos em campo nesta Copa do Mundo, o atacante vive a expectativa de receber a primeira oportunidade como titular justamente às vésperas do duelo com a Noruega pelas oitavas de final, no domingo (5/9), às 17h, no MetLife Stadium.

O atacante sub-20 é um dos candidatos a herdar a vaga deixada pelo lesionado Lucas Paquetá. Caso seja confirmado entre os titulares, Endrick reforçará uma aposta cada vez mais rara na história da Seleção Brasileira. Desde a Copa de 1966, quando Vicente Feola lançou o jovem Tostão, o Brasil não deposita tanta responsabilidade em um atacante sub-20 em um Mundial. Nem mesmo Ronaldo, aos 17 anos, saiu do banco na campanha do tetracampeonato em 1994. A decisão de Carlo Ancelotti representaria mais um passo na antecipação do futuro da equipe.

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A mudança também alteraria o desenho da Seleção. Sem Paquetá, o 4-3-3 pode dar lugar a um 4-2-4, com Endrick alternando movimentos pelo lado direito e pelo centro do ataque. Foi justamente nessa função que o brasiliense ganhou pontos diante do Japão, nos 16 avos de final. Embora não tenha marcado, participou diretamente da construção da jogada da classificação ao pressionar a saída de bola japonesa. A ação resultou na roubada de bola de Rayan antes da assistência de Bruno Guimarães para Gabriel Martinelli decretar a virada nos acréscimos.

Os primeiros indícios apareceram na atividade desta quinta-feira, no CT de Columbia Park. Endrick entrou em campo ao lado de Neymar, Danilo e Danilo Santos e, nos exercícios iniciais, trabalhou ao lado de Vinicius Júnior e Matheus Cunha, reunido justamente com os principais homens de frente do elenco. Danilo Santos é o favorito para substituir Paquetá.

Neymar também aparece como alternativa para a vaga, mas corre por fora na disputa. Pesa contra o camisa 10 o fato de ainda não reunir condições físicas para suportar os 90 minutos. Outras opções para manter a trinca no centro são Éderson e Fabinho. Gabriel Martinelli também é avaliado.

Carlo Ancelotti teve praticamente todo o elenco à disposição no primeiro treinamento visando às oitavas de final contra a Noruega. Lucas Paquetá foi a única ausência confirmada por lesão. Rayan permaneceu na academia para controle de carga, enquanto Raphinha voltou ao campo para dar sequência ao processo de recuperação da lesão muscular. O atacante do Barcelona treinou em separado após os demais companheiros e dificilmente terá condições de enfrentar os noruegueses no domingo.