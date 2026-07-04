Copa do Mundo, 24º dia: confira jogos, horários e transmissões

France's forward #10 Kylian Mbappe takes part in a training session at Bentley University in Waltham, near Boston, on July 1, 2026, during the 2026 World Cup football tournament. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) - (crédito: Franck Fife / AFP)

A Copa do Mundo entra oficialmente nas oitavas de final a partir deste sábado (4/7). No dia em que os Estados Unidos, um dos anfitriões do torneio, completam 250 de independência, a festa também promete estar dentro de campo.

O grande destaque do dia é o confronto entre França e Paraguai, às 18h (horário de Brasília). De um lado, Kylian Mbappé segue na perseguição a Lionel Messi pela artilharia da Copa. Já os paraguaios vêm embalados após eliminar a tetracampeã Alemanha na fase de 16 avos de final. Mais cedo, às 14h (Brasília), Canadá x Marrocos dão o pontapé na nova fase. Veja detalhes:

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Canadá x Marrocos

Se confirmar sua superioridade, Marrocos vai provocar a eliminação do primeiro dos três anfitriões do atual Mundial. Além das canadenses, cidades estadunidenses e mexicanas recebem jogos desde o último dia 11 de junho, além de abrigarem locais de treinamentos.

Na primeira fase, a equipe africana estava no Grupo C, o mesmo do Brasil, com o qual empatou por 1 x 1 na estreia. Nos 16 avos de final, os marroquinos desbancaram a Holanda, com vitória por 3 x 2 na disputa de pênaltis, após 1 x 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, empolgando os torcedores.

Por sua vez, o Canadá, que foi o segundo na Chave B deste Mundial, com 4 pontos, chegou às oitavas de final após vencer a África do Sul, por 1 a 0. O jogo foi disputado em Los Angeles - se tivesse terminado como líder na primeira fase, a equipe norte-americana continuaria atuando diante de sua torcida em seu território, onde a Suíça, primeira do grupo, bateu a Argélia por 2 a 0, ontem, avançando às oitavas.

França x Paraguai

A França entra em campo cercada pelo favoritismo. O Paraguai, pela confiança conquistada diante da Alemanha. Em Copas, basta um detalhe para alterar o roteiro. Se confirmar o que mostrou até aqui, a França não apenas seguirá viva na Copa. Vai reforçar a sensação de que, desta vez, talento e funcionamento coletivo caminham na mesma direção.

O vencedor enfrentará Canadá ou Marrocos. O segundo duelo nas oitavas na história do duelo depois do triunfo gaulês por 1 x 0 na campanha do título de 1998 oferece mais do que um lugar entre os oito melhores. Coloca à prova a seleção mais convincente da competição diante do time responsável pela maior surpresa da eliminatória.

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos desta sexta-feira (03/7) da Copa do Mundo de 2026:

Canadá x Marrocos

Horário: 14h (Horário de Brasília);

Local: Estádio NRG, em Houston

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo, SBT

TV fechada: Sportv Streaming: Cazé TV e

França x Paraguai



Horário: 18h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Filadélfia, Filadélfia

Onde assistir: