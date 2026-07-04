Arias marca, Colômbia vence Gana e avança para as oitavas da Copa

Colômbia venceu pelo placar mínimo e avançou de fase - (crédito: Foto: Carl Recine/Getty Images)

A fase de 16 avos da Copa do Mundo terminou com a classificação da Colômbia para as oitavas de final. Na noite desta sexta-feira (04), os Cafeteros venceram Gana por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, jogador do Palmeiras, ainda no começo da partida.

Com o resultado, os colombianos fecharam todos os confrontos das oitavas de final e vão encarar a Suíça na próxima fase, na próxima terça-feira (07). Por outro lado, os Black Stars, que até apresentaram um jogo mais ofensivo, se despedem da competição e focam nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, que estão programadas para começar em setembro.

Arias marca logo no começo

A partida começou com os Black Stars assustando, com arremate de Partey de fora da área. Porém, como esperado, a Colômbia se estabeleceu no ataque e Gana, apesar de um esquema diferente, ficou se defendendo. Entretanto, lesões musculares marcaram os primeiros minutos. Os colombianos perderam Jhon Córdoba, enquanto os ganeses ficaram sem Maxime Senaya. Porém, logo na sequência, os Cafeteros abriram o placar. Luis Suárez, que tinha acabado de entrar, ganhou a jogada pela direita e cruzou para Jhon Arias, que apareceu sozinho na área para marcar de chapa.

Após sair na frente, a Colômbia seguiu com a bola, mas não tinha tanta pressa para atacar. Com isso, o jogo ficou mais morno, já que Gana também não conseguia chegar com qualidade no campo ofensivo. Somente nos minutos finais, os colombianos voltaram a assustar o gol adversário. Díaz e Suárez chegaram a criar oportunidades, mas mandaram para fora. Na melhor chance, Mojica apareceu na área para cabecear, e Ati Zigi fez uma defesa plástica para evitar o segundo.

Colômbia segura o resultado e garante a classificação

O segundo tempo seguiu com pressão colombiana para ampliar. Depois de cobrança de escanteio, Puerta arriscou da entrada da área e Ati Zigi fez a defesa. Na sequência, Luis Díaz aproveitou chute cruzado e marcou, mas estava impedido. Depois de contra-ataque, Díaz recebeu de Puerta dentro da área, mas parou em grande defesa do goleiro ganês. Gana só conseguiu assustar aos 23 minutos, em arremate de Partey de fora da área, que foi pela linha de fundo.

Apesar da pressa de Gana para tentar o empate, era a Colômbia que criava as melhores chances. Após cobrança de escanteio, Sánchez subiu sozinho e Ati Zigi fez mais uma grande defesa. Depois, Quintero, que havia acabado de entrar, arriscou de longe e por pouco não marcou um belo gol. Nos acréscimos, Richard Rios recebeu cruzamento na pequena área, mas cabeceou errado para fora.

COLÔMBIA X GANA

Copa do Mundo 16 avos de final

Data e horário: 03/7/2026 (sexta-feira), às 22h30 (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

Gol: Jhon Arias, 13’/1ºT (1-0);

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias (Quintero, 26’/2ºT), James Rodríguez (Richard Rios, intervalo) e Luis Díaz (Campaz, 44’/2ºT); Jhon Córdoba (Luis Suárez, 7’/1ºT’). Técnico: Néstor Lorenzo.

GANA: Ati Zigi; Maxime Senaya (Seidu, 12’/1ºT), Luckassen, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi (Adu, 33’/2ºT) e Kwasi Sibo (Owusu, 16’/2ºT); Antoine Semenyo, Iñaki Williams (Fatawu, 16’/2ºT) e Jordan Ayew (Nuamah, 33’/2ºT). Técnico: Carlos Queiroz.

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartões Amarelos: Jhon Arias e Richard Rios (COL) e Fatawu e Seidu (GAN)



