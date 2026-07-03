Fifa mantém horários de México x Inglaterra e Brasil x Noruega

Brasil encara Noruega por vaga nas quartas de final - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) decidiu manter os horários dos jogos de México x Inglaterra (21h de Brasília) e Brasil x Noruega (17h) deste domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A alteração poderia ocorrer, porque há uma questão climática no México. A entidade cogitou colocar o duelo entre mexicanos e ingleses para 15h (de Brasília), enquanto o jogo da Seleção Brasileira seria atrasado para 19h (horários de Brasília), em Nova Jersey.

A principal preocupação estava na partida entre mexicanos e ingleses, marcada para a Cidade do México. Havia a possibilidade de o confronto ser antecipado para evitar que fosse no período de maior risco climático. Mas, ao final de um estudo sobre o caso, a Fifa decidiu manter todo o cronograma inicial.

No período de discussões, houve reclamações do técnico do México Javier Aguirre, e oposição da Federação Inglesa. A partida entre os dois times mudaria das 21h de Brasília, 19 horas no horário local, para as 14h de Brasília, meio-dia no México.

Uma alteração de horário também poderia afetar também Brasil x Noruega, em Nova Jersey. Isso porque, em caso de antecipação do jogo no México, havia risco de sobreposição com a partida da Seleção Brasileira. Afinal, existe a possibilidade de prorrogação e pênalti.

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Assim, as seleções focam na preparação para o duelo na briga pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar, jogará no dia 11 de julho, em Miami.



