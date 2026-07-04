Brasil x Noruega: Martinelli deve herdar vaga de Paquetá

Gabriel Martinelli ensaia a 27ª exibição pela Seleção e a 11ª com Ancelotti - (crédito: Nelson Terme/CBF)

Nova Jersey — Os dois últimos ensaios de Carlo Ancelotti indicam Gabriel Martinelli entre os titulares para a partida contra a Noruega, neste domingo (5/7), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium.

Autor do gol da vitória por 2 x 1 sobre o Japão, na fase 16 avos de final, o atacante do Arsenal foi o jogador mais testado na vaga do lesionado Lucas Paquetá nos treinos de sexta-feira e deste sábado. Embora tenha a ponta esquerda como posição de origem, deve atuar em um sistema próximo do 4-2-4, partindo do corredor para ocupar espaços por dentro e reforçar a recomposição pelo meio-campo.

Martinelli tende a superar a concorrência de Danilo Santos. Meia de origem, o jogador do Botafogo também foi observado por Ancelotti. A entrada dele representaria uma opção por maior equilíbrio e pela manutenção da trinca de meio-campistas em um 4-3-3.

Neymar seguirá como opção no banco de reservas. Raphinha voltou a treinar normalmente com o elenco, mas dificilmente será utilizado diante da Noruega. Recuperado da lesão na coxa direita, o camisa 11 é preparado para uma eventual participação nas quartas de final, contra Inglaterra ou México, no próximo sábado (11/7), em Miami.

A tendência é de que Ancelotti escale Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Junior. Como de costume, o treinador anunciará a equipe apenas na preleção, cerca de três horas antes da partida.