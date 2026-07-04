União de marroquinos e brasilienses marca classificação de Marrocos

O restaurante se transforma em uma grande festa em dia de jogos - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Marroquinos e brasilienses se reuniram neste sábado (4/7), Na Estação Marrocos, no Sudoeste, para assistir à classificação da seleção árabe em cima do Canadá por 3 a 0. O estabelecimento é comandado por Tufik Bouther, que está há 38 anos no Brasil. Ele disse que fica feliz em representar um espaço que reúne amizades e tantas histórias boas. "Começamos essa tradição durante a Copa da Rússia. Sempre fazemos festa e reunimos amigos marroquinos e amigos brasileiros. Sempre com muita festa", afirmou.

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Ele se mostrou esperançoso para um confronto entre Brasil e Marrocos na final da Copa. "Vai ser um belo confronto. A gente fica dividido porque os brasileiros gostam muito da gente, e nós gostamos muito dos brasileiros. Mas quem ganhar estará de parabéns.”

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Há seis anos no Brasil, o funcionário da Embaixada de Marrocos Salah, 35 anos, também esteve no restaurante para prestigiar o jogo da seleção. “Sempre temos confiança em nossos jogadores. Eles jogam com o coração e não têm medo de jogadores de outros times”, comentou.

A seleção marroquina pode enfrentar a França ou o Paraguai em jogo definido daqui a poucas horas. Para Salah, não será problema qual seleção o time irá enfrentar. “A França é muito forte, mas vamos ver o que vai acontecer. Tenho confiança na seleção do meu país”, destacou. Apesar da distância de sua terra natal, ele comenta que nunca se sentiu longe de casa. “Fui muito bem acolhido aqui em Brasília. É uma união muito boa que temos aqui, os brasilienses são muito bacanas”, acrescentou.

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O clima festivo também atraiu brasilienses para assistir ao jogo desta tarde. “Os marroquinos aqui fazem a festa. Fico feliz em ver a felicidade do meu amigo (Tufik) com a classificação da seleção dele”, disse Davi Reis, 58 anos.



Assim como Davi, Danieli Camargo, 37, faz questão de sempre estar presente na Estação Marrocos. “Aqui já virou família. Eu tenho um carinho imenso pelo Tufik e é sempre bom estar aqui”, declarou. Ela ainda promete retornar em outras ocasiões. "Com toda certeza assistirei aos outros jogos de Marrocos aqui", prometeu.





