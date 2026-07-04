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Copa do Mundo

Ceilândia terá telão e festa para acompanhar Brasil x Noruega neste domingo

Arena Adega dos Amigos espera reunir centenas de torcedores para a transmissão da partida da Seleção, com entrada gratuita, música ao vivo e programação a partir das 14h

O bar em Ceilândia Sul contará com telão e festa para os clientes durante o jogo contra a Noruega - (crédito: Material cedido ao Correio)
O bar em Ceilândia Sul contará com telão e festa para os clientes durante o jogo contra a Noruega - (crédito: Material cedido ao Correio)

A torcida brasileira terá um ponto de encontro em Ceilândia Sul para acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, válida pela Copa do Mundo, neste domingo (5/7). A Arena Adega dos Amigos promoverá um evento com telão de LED, entrada gratuita, música ao vivo e expectativa de reunir centenas de pessoas para assistir ao confronto da Seleção.

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A programação começa às 14h, três horas antes do início do jogo, marcado para as 17h. O espaço aposta em um ambiente voltado para famílias e grupos de amigos, com estrutura preparada para receber o público durante a transmissão.

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O evento será realizado na Adega dos Amigos, localizada na EQNN 2/4, Bloco C, Loja 5, em Ceilândia Sul.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

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Por Paulo Gontijo
postado em 04/07/2026 15:10
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