Noruega ganha do Brasil - (crédito: Jewel SAMAD / AFP)

Nova Jersey — Ingenuidade da Seleção Brasileira achar que poderia se dar ao luxo da desatenção contra a Noruega de Erling Haaland e não sofrer gols. O centroavante de 1,95m de altura e de 38 gols em 52 partidas pelo Manchester City marcou metade dos gols do nórdicos na Copa do Mundo e teve cabeça para aparecer no momento certo e abriu aos 34 minutos do segundo tempo o caminho para a vitória. Aos 44 minutos, o Viking teve tempo para chute na entrada da área e decretar dois gols contra a Seleção Brasileira. Neymar, em um gol de pênalti diminuiu para o Brasil. O jogo terminou em 2 x 1.

















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O Brasil amargará o pior jejum em Copas do Mundo. O tabu entre o tri em 1970 e o tetra em 1994 será superado e chegará a 28 anos, quando o projeto hexa será retomado em 2030.

O trauma contra europeus segue em partidas de mata-mata de Copas do Mundo. Nosso último triunfo em jogos decisivos foi justamente no penta, contra a Alemanha, no Japão. De lá para cá, sofreu nas mãos de França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014), Bélgica (2018) e Croácia (2022).

A seleção norueguesa não é brilhante, mas é letal. Desde 2023, apenas quatro partidas terminaram sem gols da equipe: duas contra a Espanha, uma diante da Suíça e outra contra o Cazaquistão. O restante foi uma sequência quase ininterrupta de ataques bem-sucedidos. Foram 22 gols em 2023, 21 em 2024, 39 em 2025 e mais 15 em 2026.

O Brasil segue sem jamais vencer a Noruega. São cinco partidas, três derrotas e dois empates. Os nórdicos avançam pela primeira vez às quartas de final. Portanto, é a melhor campanha dos europeus. Por outro lado, é a primeira vez que a Seleção Brasileira cai nas oitavas desde 1990. Naquele 24 de junho, perdeu por 1 x 0 para a rival Argentina e se despediu no round entre os 16 melhores.

Pecados dos Brasil

O Brasil pagou caro pelos próprios pecados. Sobreviveu ao gol anulado da Noruega nos primeiros minutos, desperdiçou um pênalti com Bruno Guimarães e ofereceu ao adversário exatamente o que não poderia: a possibilidade de permanecer vivo até encontrar Haaland. Bastou uma bola na área para o camisa 9 decidir a classificação. Também desperdiçou chance clara com Endrick cara a cara.

Goleiro reserva do Sevilla, Orjan Nyland foi herói. Foram quatro defesas providenciais. A eliminação para a Noruega nas oitavas de final neste 5 de junho é emblemática. Também foi num dia como este que a Seleção se despediu da Copa do Mundo de 1982, contra a Itália.

A partida é melancólica para Neymar. O camisa 10 entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e fez a despedida em Copas do Mundo. O Brasil volta para casa, enquanto a Noruega terá pela frente México ou Inglaterra.

Ficha técnica

Brasil 1 x 2 Noruega

Copa do Mundo, oitavas de final da Copa do Mundo (jogo único)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Arbitragem: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Público: 80.663



Escalações



Brasil — Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Éderson) e Gabriel Martinelli (Neymar); Rayan (Danilo Santos), Matheus Cunha (Endrick) e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti

Cartões amarelos: Neymar

Gol: Neymar, de pênalti, aos 54 minutos do 2ºT

Noruega — Ørjan Nyland; Julian Ryerson (Frederik Aursnes), Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe (Leo Ostigard); Martin Ødegaard, Sander Berge e Patrick Berg; Alexander Sørloth (Oscar Bobb), Erling Haaland e Antonio Nusa (Andreas Schjelderup). Técnico: Stale Solbakken

Gols: Haaland, aos 35 e 45 minutos do 2ºT