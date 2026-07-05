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ANIMAIS VIDENTES

Animais "videntes" cravam vencedor de jogo entre Brasil e Noruega

Bichos do ZooFoz, em São Paulo, preveem quem deve vencer entre Brasil e Noruega

Ararinha está na torcida pelo Brasil - (crédito: Reprodução / Instagram)
Ararinha está na torcida pelo Brasil - (crédito: Reprodução / Instagram)

O Brasil encara a Noruega neste domingo (5/7) em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com a grande proporção do torneio, vídeos de "animais videntes" sempre aparecem nas redes sociais. No ZooFoz, na zona sul de São Paulo, algumas espécies participaram da "trend" e apostaram em vitória e classificação brasileira. 

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Os animais que participaram do vídeo — uma arara-azul, uma arara-canindé, um cervo e um trio de coelhos — foram otimistas no bom desempenho da Seleção. A dinâmica se trata de posicionar dois potes contendo alimentos para as espécies. Cada recipiente representa uma equipe. O bicho é solto e dependendo de qual pote for escolhido significa vitória para o time que o mesmo representa. Na gravação postada nas redes sociais, os animais do ZooFoz ignoraram a combuca norueguesa e apostaram na vitória do Brasil. 

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A trend de animais videntes é tradicional nas Copas do Mundo. Espécies como polvos, cachorros, gatos e cabras foram fenômenos nas redes sociais em outras edições do Mundial, pela capacidade de prever resultados dos jogos. O Brasil segue viva no torneio e a repercussão dos acertos dados pelos bichos bombam na web a cada partida. 

*Estagiário sob supervisão Ronayre Nunes

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 05/07/2026 17:09
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