Fifa anula suspensão de atacante dos EUA e Trump comemora

Donald Trump comemora decisão da Fifa em anular suspensão de Balogun para jogo contra a Bélgica - (crédito: Alex WROBLEWSKI / AFP) )

O confronto entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo começou polêmico antes da bola rolar. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (6/7), em Seattle. Porém, decisões da Fifa voltaram a dividir opiniões nos bastidores.

O atacante e destaque norte-americano, Folarin Balogun, é o artilheiro dos Estados Unidos no Mundial. Protagonista de um dos gols da classificação sobre a Bósnia nos 16 avos, o jogador também foi expulso na partida e, em teoria, não enfrentaria a Bélgica nas oitavas. O árbitro brasileiro Raphael Claus aplicou o cartão vermelho após o centroavante pisar no tornozelo de Muharemovic.

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A seleção belga gostava da ausência de Balogun para o duelo. Mas, neste domingo (5/7), os Estados Unidos apresentaram para a Fifa um recurso de anulação da suspensão. A entidade aceitou o pedido da federação norte-americana. Nas redes sociais, Donald Trump comemorou a atitude de Gianni Infantino em liberar o atleta para o jogo: "Obrigado à Fifa por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça!", comentou o presidente estadunidense no X.

A decisão de Infantino não foi bem vista pela federação belga, que afirmou ter ficado surpresa com a atitude. De acordo com o jornalista britânico, Ben Jacobs, a Casa Branca entrou em contato direto com a Fifa e pediu a anulação da suspensão. Entretanto, a entidade nega a acusação, mas as relações de Gianni Infantino e Donald Trump nesta Copa do Mundo seguem próximas.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes