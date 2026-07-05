Brasil perde para Noruega e sonho do hexa é adiado - (crédito: Odd ANDERSEN / AFP))

O Brasil, mais uma vez, fica pelo caminho e tem o sonho do hexa finalizado. Agora, a Noruega entra para a lista de carrascos brasileiros em Copas do Mundo. Com uma partida apática por parte da Seleção, Haaland não perdoou, marcou duas vezes e ajudou os vikings tirarem os brasileiros do Mundial. Neymar descontou no fim, mas não foi suficiente para mudar o cenário.

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A lista de carrascos brasileiros aumenta a cada edição do torneio organizado pela Fifa. Com o sonho do hexa adiado mais uma vez, o Brasil chega ao maior jejum sem vencer a competição. Já são 24 anos sem saber o que é ser a melhor seleção do planeta. O último caneco levantado foi em 2002, com uma das maiores gerações da história da equipe verde-amarela.

Nesse meio tempo, o Brasil sofreu com seleções europeias.

Em 2006, Thierry Henry eliminou a Seleção e levou a França até a final do torneio. França essa que é a maior pedra no sapato para os brasileiros na história das Copas. Os "Bleus" acabaram com o sonho dos brasileiros em 1982 e em 1998.

Em 2010 e 1974, a Holanda foi a protagonista por mandar o Brasil de volta para casa.

Em 2014, a Alemanha foi responsável pela maior vergonha que a Seleção passou em Copas. O 7 x 1 no Mineirão é lembrado amargamente até os dias de hoje.

Na Copa seguinte, na Rússia, o Brasil voltou com uma geração que também encantava. Mas, o sonho acabou nas quartas de finais, na derrota para a Bélgica. Em 2022, a Croácia tirou os brasileiros nos pênaltis na mesma fase de mata-mata.

Outras seleções também foram responsáveis por tirar o Brasil do Mundial. A Argentina foi algoz em duas ocasiões, em 1978 e 1990. A Itália de 1938 e 1982, Portugal de 1966, Uruguai de 1950, Hungria de 1954, a Espanha em 1934 e Iuguslávia de 1930 foram os outros carrascos brasileiros em Copas do Mundo.

*Estagiário sob supervisão Ronayre Nunes