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Além da Noruega: as maiores derrotas da Seleção na história das Copas
Seleção europeia entra na seleta lista de equipes que tiraram o Brasil do torneio
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Seleção europeia entra na seleta lista de equipes que tiraram o Brasil do torneio
O Brasil, mais uma vez, fica pelo caminho e tem o sonho do hexa finalizado. Agora, a Noruega entra para a lista de carrascos brasileiros em Copas do Mundo. Com uma partida apática por parte da Seleção, Haaland não perdoou, marcou duas vezes e ajudou os vikings tirarem os brasileiros do Mundial. Neymar descontou no fim, mas não foi suficiente para mudar o cenário.
A lista de carrascos brasileiros aumenta a cada edição do torneio organizado pela Fifa. Com o sonho do hexa adiado mais uma vez, o Brasil chega ao maior jejum sem vencer a competição. Já são 24 anos sem saber o que é ser a melhor seleção do planeta. O último caneco levantado foi em 2002, com uma das maiores gerações da história da equipe verde-amarela.
Nesse meio tempo, o Brasil sofreu com seleções europeias.
Na Copa seguinte, na Rússia, o Brasil voltou com uma geração que também encantava. Mas, o sonho acabou nas quartas de finais, na derrota para a Bélgica. Em 2022, a Croácia tirou os brasileiros nos pênaltis na mesma fase de mata-mata.
Outras seleções também foram responsáveis por tirar o Brasil do Mundial. A Argentina foi algoz em duas ocasiões, em 1978 e 1990. A Itália de 1938 e 1982, Portugal de 1966, Uruguai de 1950, Hungria de 1954, a Espanha em 1934 e Iuguslávia de 1930 foram os outros carrascos brasileiros em Copas do Mundo.
*Estagiário sob supervisão Ronayre Nunes
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