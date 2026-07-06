Bélgica elimina os EUA em duelo marcado por polêmicas extracampo

Com a vitória, os EUA estão fora da Copa do Mundo e a Bélgica avança para as quartas de final, onde enfrentará a Espanha - (crédito: Alex Grimm/Getty Images via AFP)

A Bélgica eliminou a seleção dos Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, nesta segunda-feira (6/7). Os americanos até marcaram um gol contra os belgas, mas não foram páreos para os belgas, que agitaram o Estádio de Seattle com quatro gols.

Ketelaere, camisa 17 da Bélgica, foi o responsável por abrir o placar aos oito minutos do primeiro tempo com cruzamento de Raskin. Aos trinta minutos foi a vez de Tilman, camisa 17 dos EUA, empatar o jogo.

O empate não duraria muito, com Ketelaere voltando a golear pela Bélgica. No segundo tempo, o meio campo Vanaken marcou o terceiro gol contra os americanos. A goleada contra os donos da casa continuou nos acréscimos, com Lukaku fechando o placar de 4 a 1 para os belgas.

A partida também ficou marcada pela polêmica anulação do cartão vermelho que deixaria o jogador dos EUA Folarin Balogun fora da partida. O presidente Donald Trump teria entrado em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para interceder pelo jogador. Mesmo com recurso da Bélgica, a expulsão foi revertida e o americano entrou em campo.

Com a vitória, os EUA estão fora da Copa do Mundo e a Bélgica avança para as quartas de final, onde enfrentará a Espanha na luta pela semifinal. Mais cedo, os espanhóis eliminaram a seleção de Portugal por 1 a 0.