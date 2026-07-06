Espanha marca no fim, vence Portugal por 1 x 0 e vai às quartas

Autor do gol da vitória da Espanha pór 1 x 0 sobre Portugal, Mikel Merino comemora o tento que rendeu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo - (crédito: AFP)

A Espanha venceu o Clássico Ibérico contra Portugal por 1 x 0 nesta segunda-feira (6/7) e garantiu classificação às quartas de final da Copa do Mundo de 2026. No gramado do Dallas Stadium, o gol da vitória foi marcado pelo meio-campista Mikel Merino, já nos acréscimos.

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O tento marcado não só prorroga a vida da Espanha na Copa, como quebra um tabu a favor de La Roja. Esta é a primeira vez em 16 anos em que a seleção vermelha chega a esta fase de um Mundial. A última oportunidade foi justamente no ano em que levantou a taça pela primeira, e, até hoje, única vez na história. Em 2010, na África do Sul, foram campeões após triunfo por 1 x 0 contra a Holanda.

Na apresentação anterior, a equipe comandada por Luis de La Fuente já havia vencido o primeiro jogo de mata-mata na competição desde a campanha do título. Na segunda fase, passou pela Áustria, ao vencer por 3 x 0.

O fim da linha para Portugal tem como epicentro o encerramento da carreira de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, o camisa 7 e capitão lusitano já havia confirmado que este seria o último Mundial da carreira. Dessa forma, encerra a caminhada com seis edições disputadas, além de 11 gols anotados em 27 partidas.

Primeira metade de um, segunda do outro

A primeira etapa teve chances importantes criadas e desperdiçadas para ambos os lados. Enquanto a Espanha dominou a primeira metade da parcial inicial, Portugal foi destaque na outra. Aos 7', Oyarzabal perde chance incrível ao receber em profundidade de Olmo e bater para fora após ficar cara a cara com Diogo Costa. Aos 11', Portugal responde com finalização de Cristiano. Atacante recebe de Bruno Fernandes, pedala e bate de pé direito para o gol, mas Unai Simón faz a intervenção.

Aos 15', a Espanha apareceu mais uma vez. Em contra-ataque pelo meio, Yamal recebe de Olmo pela direita, corta para o meio e bate no ângulo, e Diogo Costa afaz a defesa. Na sobra, Baena finaliza bonito mais uma vez, e o goleiro português se estica para fazer a defesa com a ponta dos dedos.

Com 36 minutos no relógio, Pedro Neto cruzou na cabeça de João Félix, que viu Unai Simón fazer defesa de pé após desvio de cabeça. No rebote, Cristiano Ronaldo conseguiu a finalização após esticar a perna direita, e obrigou o arqueiro espanhol a fazer uma segunda intervenção. Quatro minutos depois, Portugal levou perigo mais uma vez. Ao receber na entrada da área, Nuno Mendes arriscou para o gol. Em tentativa de afastar com a cabeça, Pedro Porro desvia e a gorducha carimba o travessão.

Gol no fim premia etapa complementar truncada

O segundo tempo em Houston contou com poucas chances de gol. Nenhum dos dois lados foi soberano no balanço comparativo entre as performances. Até a marca dos 45 minutos, a Espanha havia finalizado seis vezes, contra três de Portugal. No entanto, nenhuma das chances foi classificada como revelantes.

Truncado, o jogo dava indícios de que iria para a prorrogação. Aos 46', Ferran Torres recebeu na intermediária e mudou o roteiro. Depois de dominar e levantar a cabeça, deu passe por entre a defesa portuguesa, em direção a Mikel Merino. De canhota, o meio-campista bateu forte no canto esquerdo de Diogo Costa e decretou a classificação. O jogador do Arsenal havia sido inserido por Luis de La Fuente no confronto seis minutos antes.

Ficha técnica:

Portugal 0 x 1 Espanha

Copa do Mundo de 2026 - oitavas de final, jogo único

Data e hora: Segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, às 16h (horário de Brasília)

Local: Dallas Stadium, Dallas, Texas, Estados Unidos

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn (Inglaterra)

Quarto árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Gol: Mikel Merino aos 91' (Espanha)

Cartões amarelos: Bernardo Silva e Renato Veiga (Portugal); Ferran Torres (Espanha)

Cartões vermelhos: (-)

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo (Diogo Dalot), Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes (Nelson Semedo); João Neves, Vitinha (Bernardo Silva) e Bruno Fernandes; Pedro Neto (Francisco Conceição), João Felix (Rafael Leão) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruíz) e Dani Olmo (Mikel Merino), Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal (Borja Iglesias) e Alex Baena (Ferran Torres)