'Haaland-mania': centenas de bebês recebem nome do astro no Peru

Desde que a Copa começou, 468 recém-nascidos foram registrados com o nome "Haaland", enquanto outros 91 receberam o nome completo "Erling Haaland". - (crédito: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Algoz da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Erling Haaland se tornou um dos personagens mais comentados do Mundial, seja pelo desempenho em campo, seja pela simpatia fora dele. E o torcedor brasileiro pode até voltar a enfrentar o craque nos próximos anos, mas vestindo a camisa do Peru.

Isso porque o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec) informou nesta sexta-feira (10/7) que 468 recém-nascidos foram registrados com o nome "Haaland", enquanto outros 91 receberam o nome completo "Erling Haaland".

Segundo o porta-voz do Reniec, Carlos Torres, o fenômeno não é incomum. "Haaland também é peruano. Grandes estrelas do futebol servem de inspiração para que os peruanos registrem seus filhos com nomes marcantes e famosos", afirmou ao canal Panamericana Televisión.

Torres explicou que a maioria dos registros ocorreu nas semanas seguintes ao início da Copa do Mundo, especialmente após a classificação da Noruega para as quartas de final.

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O atacante do Manchester City, de 25 anos, é um dos destaques do torneio. Ele marcou dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil, resultado que garantiu aos "Vikings" sua primeira classificação às quartas de final da história, fase em que enfrentam a Inglaterra neste sábado.

Outros nomes

Halland não é o único a influenciar pais e mães na hora de escolherem os nomes de filhos. Informações do órgão mostam que 3.402 pessoas se chamam "Messi", sendo 292 registradas como "Lionel Messi". Já outras 1.185 pessoas receberam o nome "Cristiano Ronaldo", 1.241 foram registradas como "Yamal", 238 como "Mbappé" e impressionantes 33.809 como "Neymar".

"Não podemos proibir as pessoas de usar esses nomes", afirmou Torres.

Música



E não é só em campo que o astro norueguês está brilhando. Uma música gravada pelo jogador tomou as redes sociais nas últimas semanas e chegou ao topo das paradas musicais do país europeu. A faixa Kygo Jo foi gravada por Haaland em 2016, quando ele tinha apenas 16 anos. A faixa agora alcançou o primeiro lugar do ranking do Spotify no país após receber um remix oficial do DJ norueguês Kygo.

Na época da gravação original, o jogador ainda era adolescente e integrava o trio de rap Flow Kingz, ao lado dos amigos Erik Botheim e Erik Tobias Sandberg. O vídeo original da canção, publicado no YouTube, já acumulou mais de 21 milhões de visualizações. O sucesso nos charts consolida o grande momento do atleta, que ganhou ainda mais os holofotes globais após o destaque de sua seleção na Copa do Mundo.

*Com informações da AFP