InícioDiversão e Arte
MÚSICA E FUTEBOL

Música gravada por Haaland chega ao top 1 da Noruega; ouça

Música 'Kygo Jo' foi gravada por Haaland em 2016, quando ele tinha apenas 16 anos

Trecho do clipe do jogador Haaland - (crédito: Reprodução/YouTube/Flow Kingz)
Trecho do clipe do jogador Haaland - (crédito: Reprodução/YouTube/Flow Kingz)

Não dá para entender muito, mas o ritmo é envolvente. A música gravada pelo jogador Erling Haaland tomou as redes sociais nas últimas semanas. E agora o atleta detém, além de ser um dos principais goleadores do futebol mundial e eliminar o Brasil na Copa do Mundo 2026, o topo das paradas musicais na Noruega.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A música Kygo Jo foi gravada por Haaland em 2016, quando ele tinha apenas 16 anos. A faixa agora alcançou o primeiro lugar do ranking do Spotify no país após receber um remix oficial do DJ norueguês Kygo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na época da gravação original, o jogador ainda era adolescente e integrava o trio de rap Flow Kingz, ao lado dos amigos Erik Botheim e Erik Tobias Sandberg. O vídeo original da canção, publicado no YouTube, já acumulou mais de 21 milhões de visualizações. O sucesso nos charts consolida o grande momento do atleta, que ganhou ainda mais os holofotes globais após o destaque de sua seleção na Copa do Mundo.

Confira a faixa:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 10/07/2026 17:41
SIGA
x