Música gravada por Haaland chega ao top 1 da Noruega; ouça

Não dá para entender muito, mas o ritmo é envolvente. A música gravada pelo jogador Erling Haaland tomou as redes sociais nas últimas semanas. E agora o atleta detém, além de ser um dos principais goleadores do futebol mundial e eliminar o Brasil na Copa do Mundo 2026, o topo das paradas musicais na Noruega.

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A música Kygo Jo foi gravada por Haaland em 2016, quando ele tinha apenas 16 anos. A faixa agora alcançou o primeiro lugar do ranking do Spotify no país após receber um remix oficial do DJ norueguês Kygo.

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Na época da gravação original, o jogador ainda era adolescente e integrava o trio de rap Flow Kingz, ao lado dos amigos Erik Botheim e Erik Tobias Sandberg. O vídeo original da canção, publicado no YouTube, já acumulou mais de 21 milhões de visualizações. O sucesso nos charts consolida o grande momento do atleta, que ganhou ainda mais os holofotes globais após o destaque de sua seleção na Copa do Mundo.

Confira a faixa: