Queridinho do Brasil, Haaland conquista 6 milhões de seguidores em 48 horas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 teve um efeito inesperado fora dos gramados.

Além de decidir a classificação com dois gols, Erling Haaland viu sua popularidade disparar nas redes sociais, impulsionada justamente pela intensa interação dos torcedores brasileiros.

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Levantamento da plataforma Social Blade mostra que o atacante conquistou 6,1 milhões de novos seguidores no Instagram em apenas dois dias.

Foram 1,1 milhão de seguidores no domingo (5), data do confronto contra o Brasil, e outros 5 milhões na segunda-feira (6), logo após a repercussão da partida.

O crescimento representa uma parcela significativa do avanço recente do perfil do norueguês.

Até a última segunda-feira (6), Haaland somou 13 milhões de novos seguidores, sendo que aproximadamente 47% desse total foi registrado justamente nas 48 horas em torno do duelo contra a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

A ascensão do camisa 9 começou antes mesmo de a bola rolar. Assim que ficou definido que a Noruega seria a adversária do Brasil nas oitavas de final, Haaland passou a dominar conversas nas redes sociais.

Virou personagem de memes, participou das brincadeiras feitas pelos internautas e, depois da vitória norueguesa, também se tornou o grande nome da partida.

Para André Eler, diretor técnico da consultoria de dados Bites, o comportamento do público brasileiro durante a Copa do Mundo ajuda a explicar o fenômeno registrado no perfil do atacante.

"A repercussão no Brasil é um dos principais motores. Ela é excepcional porque os brasileiros respiram futebol o tempo inteiro e dão uma atenção muito grande ao torneio", afirma.

Entre os conteúdos que mais impulsionaram a visibilidade do jogador está um vídeo criado com inteligência artificial (IA) pouco antes da partida.

A montagem recria uma cena do filme "As Branquelas" (2004), ao som de "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, colocando Vini Jr. no papel de Latrell Spencer e transformando Haaland em uma das protagonistas da comédia.

Uma das versões do meme ultrapassou 94,1 milhões de visualizações e acumulou mais de 9,1 milhões de curtidas.

O alcance aumentou ainda mais depois que o próprio Haaland comentou a publicação, marcou Vini Jr. e escreveu: "Precisamos recriar isso".

Na avaliação de André Eler, a postura do atacante também contribuiu para fortalecer sua imagem entre os brasileiros.

"Ele tem a vantagem de sempre ter sido simpático e respeitoso ao falar do Brasil. Isso aumenta um pouco essa identificação, mesmo ele tendo sido o algoz da seleção", avalia André Eler, da Bites.