Haaland compra o livro mais caro da Noruega e paradeiro da obra impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em vez de guardar em uma coleção particular um dos livros mais valiosos da história da Noruega, Erling Haaland decidiu transformá-lo em patrimônio público.

O atacante da Seleção Norueguesa doou à biblioteca de Bryne, cidade onde cresceu, um raro exemplar de 1594 das Sagas dos Reis, obra escrita pelo historiador e poeta islandês Snorri Sturluson.

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A obra foi adquirida pelo jogador em um leilão realizado em dezembro do ano passado. Na ocasião, Haaland desembolsou 1,3 milhão de coroas norueguesas pela peça, quantia que corresponde atualmente a aproximadamente R$ 693 mil.

Para oficializar a doação, o atleta estabeleceu apenas uma condição: o exemplar deverá permanecer em exposição permanente na biblioteca pública de Bryne, permitindo que moradores e visitantes tenham acesso livre ao livro histórico.

A iniciativa também será incorporada a um projeto voltado à educação. O exemplar servirá como referência para um concurso de leitura entre estudantes das escolas da cidade.

Como prêmio, o vencedor da competição ganhará uma viagem ao estádio Ullevaal, em Oslo, para assistir de perto a uma partida da seleção da Noruega.