O apelo tecnológico e visual do estádio de Inglaterra x Argentina

Mercedes-Benz Stadium recebeu sete jogos da Copa do Mundo e fechará a participação com Inglaterra x Argentina - (crédito: Divulgação)

Atlanta — Toda grande história merece uma boa fotografia. Em Atlanta, ela começa pelo teto retrátil do Mercedes-Benz Stadium. Inspirado no obturador de uma câmera fotográfica, o principal cartão-postal da arena se abre em oito painéis e transformou o estádio em uma das maiores referências mundiais em arquitetura esportiva. O movimento virou espetáculo à parte antes mesmo de a bola rolar na semifinal entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15/7), às 16h.

Inaugurado em 2017, após investimento de quase US$ 1,6 bilhão, o Mercedes-Benz Stadium foi concebido para muito mais do que o futebol americano. Diferentemente da maioria das arenas da NFL, nasceu preparado também para o futebol e divide a rotina entre o Atlanta Falcons e o Atlanta United, um dos clubes de maior média de público da Major League Soccer (MLS).

O teto retrátil — recurso encontrado no Brasil apenas na Ligga Arena, do Athletico-PR — é apenas a primeira impressão. No centro da cobertura está o Halo Board, considerado o maior painel de vídeo em LED não transparente do mundo. São 335 metros de circunferência, 17,7 metros de altura e mais de 38 milhões de LEDs capazes de acompanhar cada lance para mais de 70 mil torcedores.

Visual externo do Mecerdes-Benz Stadium também chama a atenção (foto: Divulgação)

A tecnologia não termina no campo de visão do público. Um sistema de IPTV distribui as imagens da partida para mais de 2.300 telas espalhadas pela arena, permitindo que o torcedor acompanhe o jogo praticamente de qualquer ponto do estádio.

Há outro diferencial em relação à maioria das arenas americanas. Enquanto muitas foram construídas longe dos centros urbanos, o Mercedes-Benz Stadium ocupa uma posição privilegiada no coração de Atlanta. A poucos minutos de caminhada estão o Centennial Olympic Park, o World of Coca-Cola, o Georgia Aquarium e uma estação de metrô que liga diretamente o estádio ao restante da cidade.

A inovação também ultrapassa as quatro linhas. O Mercedes-Benz Stadium foi o primeiro estádio esportivo profissional do mundo a conquistar a certificação LEED Platinum, o mais alto selo internacional de sustentabilidade para edificações.

A semifinal entre Inglaterra e Argentina encerra a participação do Mercedes-Benz Stadium nesta Copa do Mundo, depois de receber oito partidas. Se o teto foi desenhado para render fotografias inesquecíveis, o gramado foi reservado para produzir memórias. Nesta quarta-feira, ele pode testemunhar o retorno da Inglaterra a uma final de Copa do Mundo depois de 60 anos ou colocar a Argentina na decisão pela terceira vez nas últimas quatro edições.