Lautaro vira talismã nas reações da Argentina até a final

Argentina's forward #22 Lautaro Martinez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) - (crédito: Jewel Samad/AFP)

Nova York — Lionel Messi continua sendo o gênio da Argentina. Lautaro Martínez aceitou ficar com o trabalho sujo. Reserva de luxo de Lionel Scaloni nesta Copa do Mundo, o atacante transformou o banco em ponto de partida para as classificações. Quando o camisa 10 desenha a jogada, sobra para o centroavante concluir a obra. Foi assim contra o Egito, ao dar a assistência para Enzo Fernández marcar o gol da vitória. Repetiu o roteiro diante da Suíça, ao fechar o triunfo por 3 x 1. E, na semifinal contra a Inglaterra, escreveu o capítulo mais importante da campanha ao colocar a Albiceleste na segunda final consecutiva, depois de um cruzamento de… Messi!

O protagonismo de Lautaro não nasceu por acaso. Titular da Argentina campeã do mundo no Catar, perdeu espaço para Julián Álvarez, que oferece mais mobilidade, pressão na saída de bola e intensidade sem a posse. Scaloni, porém, nunca abriu mão do camisa 22. Preferiu transformá-lo em uma arma para o segundo tempo, quando os zagueiros estão desgastados e os espaços aparecem com mais frequência. O plano funcionou. Lautaro deixou de ser apenas um reserva de luxo para se tornar o homem das classificações.

O papel de reserva nunca diminuiu a importância de Lautaro. Pelo contrário. Aos 28 anos, o atacante vive boa fase. O gol da semi foi o 40º em 84 jogos pela Argentina, consolidando-o entre os principais artilheiros da história da seleção. Pela Internazionale, empilhou credenciais: levantou o Campeonato Italiano e participou de 28 gols, com 22 bolas na rede e seis assistências em 41 jogos. Chegou à Copa em alta. Sairá como o homem que resolveu quando necessário.

O gol contra a Inglaterra contou até com profecia. "Eu sonhei com isso. Falei com o Mac Allister que ia marcar um", disse 'El Toro' após desempenhar, mais uma vez, um papel decisivo ao sair do banco de reservas. "No banco, eu disse ao Facu Medina que ia entrar e marcar. Desde a primeira vez que meu pai me comprou um par de chuteiras, sempre sonhei em marcar esse gol", afirmou.

A decisão reserva um reencontro entre Lautaro Martínez e Luis de la Fuente. Em 2016, os dois estiveram frente a frente na final do Torneio de L'Alcúdia, na Espanha. A promessa abriu o placar, mas viu a Espanha sub-19 reagir, vencer por 3 x 1 na prorrogação e ficar com o título. Agora, o reencontro acontece em outro palco. O garoto que despontava chega como o homem das classificações argentinas. Do outro lado, Luis de la Fuente tenta transformar a geração que moldou nas categorias inferiores em campeã do mundo também entre os profissionais.