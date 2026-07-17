De la Fuente rechaça jogo sujo da Argentina e vê "espetáculo" na final

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Luis de la Fuente, Head Coach of Spain, speaks with the media during a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at Fanatics Fest at Javits Center on July 17, 2026 in New York, New York. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nova York — Luis de la Fuente transformou a Espanha em uma seleção quase inatingível. São 37 partidas de invencibilidade desde que assumiu o comando, em março de 2023. Não se trata de uma sequência construída contra adversários modestos. Enquanto a Argentina foi questionada pelo nível dos rivais enfrentados no ciclo até 2026, a Roja encarou a elite do futebol mundial e também sobreviveu aos emergentes mais perigosos. Sob o comando do treinador, os campeões de 2010 mediram forças com seis vencedores da Copa do Mundo. Falta somente um, a Argentina, na decisão de domingo, às 16h, no MetLife Stadium.

A última derrota da Espanha também ajuda a explicar o tamanho da confiança: foi em 22 de março de 2023, justamente diante de uma seleção sul-americana, a Colômbia, por 1 x 0. Desde então, a Roja acumulou 30 vitórias e transformou a invencibilidade em marca registrada da era Luis de la Fuente. “Só o fato de estar em uma final é um privilégio. Queremos lutar para vencer e aproveitar este momento. A Argentina é um grande rival, com um histórico espetacular”, afirmou o treinador.

Luis de la Fuente também evitou alimentar qualquer polêmica às vésperas da decisão. Questionado se a Argentina pratica um futebol desleal, rejeitou a classificação e preferiu enaltecer o adversário. “Respeito todas as opiniões, mas não. Tenho grande admiração por esta seleção. Eles acabaram de fazer história, são campeões do mundo e da América. Todos usarão as armas do futebol. No fim, será uma partida de futebol”, afirmou.

A decisão também terá um peso histórico. Será apenas a segunda final entre seleções de língua espanhola em 23 edições da Copa do Mundo. A anterior remonta à estreia do torneio, em 1930, quando o Uruguai derrotou a Argentina. “Será um espetáculo fantástico. São duas grandes equipes, com muitas semelhanças. Cada uma tentará impor seu ritmo, mas acredito que será um jogo em que o talento prevalecerá”, projetou.

E por falar em talento… a final colocará frente a frente os dois maiores expoentes de La Masia em gerações diferentes: Lionel Messi e Lamine Yamal. Apontado como herdeiro do argentino, o jovem espanhol teve a condição física confirmada por De la Fuente. "Ele sofreu uma pancada forte, mas jogou a partida inteira perfeitamente. Demos um descanso a ele na quinta-feira e, hoje, ele treinou com os companheiros normalmente. Ele está bem, não há nenhum problema com ele."

Luis de la Fuente também demonstrou tranquilidade às vésperas da decisão. O discurso é respaldado pelo vice-campeonato olímpico em Tóquio-2020 e pelos títulos da Liga das Nações de 2023 e da Euro-2024. Se algo o tira da zona de conforto, não é a final da Copa do Mundo. “Estou nervoso porque vamos voltar para o hotel de helicóptero, e isso me deixa nervoso. Nada mais. Estou completamente calmo. O que queremos é aproveitar”, brincou.

A decisão também será um duelo de ideias. Luis de la Fuente e Lionel Scaloni percorreram caminhos semelhantes até chegar às seleções principais. Ambos foram promovidos depois de trabalhos bem-sucedidos nas categorias de base e compartilham uma visão parecida sobre o jogo. “Scaloni e eu concordamos em muitos conceitos. Temos muito em comum nesse aspecto. A diferença estará nos pequenos detalhes. Quando chegar a hora de sofrer, sofreremos”, resumiu o espanhol.

O destino ainda reservou outra coincidência. Embora jamais tenham se enfrentado como treinadores, De la Fuente e Scaloni dividiram a mesma sala de aula em 2017, quando participaram juntos de um curso para técnicos. O primeiro encontro à beira do gramado acontecerá justamente na maior decisão do futebol mundial.

Às vésperas da decisão, o treinador buscou conselhos com quem conhece o caminho da glória. Recorreu a Vicente del Bosque, comandante da Espanha campeã do mundo em 2010. “Perguntei a ele. É alguém de quem gosto muito e um sábio do futebol. Já viveu essa situação e não há ninguém melhor para aconselhar”, revelou.

Nem mesmo Lionel Messi ganhará um marcador exclusivo. De la Fuente descartou a perseguição individual, embora tenha lembrado que já adotou essa estratégia no passado. “Conheci Messi quando treinava o time juvenil do Sevilla. Naquela época, nós o marcávamos individualmente. Agora, não será assim. Estaremos atentos, mas defenderemos como equipe. Scaloni e eu somos dois grandes competidores que se admiram muito. É um privilégio enfrentá-lo”, concluiu.