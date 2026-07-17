Capitão exalta Messi: "Melhor de todos os tempos", diz Rodri

Spain's midfielder #16 Rodri gives a press conference two days ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the Javits Center in New York on July 17, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

Eleito Bola de Ouro pela revista France Football na temporada de 2024, o meia Rodri falou nesta sexta-feira sobre a decisão de domingo contra a Argentina, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. O jogador de 30 anos definiu Messi como melhor jogador da história e garantiu uma seleção vacinada contra possíveis provocações na “Finalíssima”, um encontro inédito entre os campeões da Eurocopa e da Copa América.

O meia falou sobre atmosfera esperada para a decisão. "Acho que o apoio é importante, mas os jogos são disputados em campo. Havia tantas camisas da Espanha nos estádios. Sentimos o apoio do povo. Confiamos no apoio deles e daremos tudo por eles”, afirmou.

A Espanha estrou empatando com Cabo Verde. Rodri viu evolução no time despois do susto na primeira partida. "Viemos de um período de crescimento em que vimos a equipe amadurecer. Eu disse naquela época que essa geração iria causar impacto. O caminho para nos tornarmos campeões mundiais é o que trilhamos: vencendo a Liga das Nações, o Campeonato Europeu e agora temos uma final de Copa do Mundo. No domingo, temos a oportunidade de tornar esta geração inesquecível”, afirmou o maestro do meio de campo.

A Espanha sofreu apenas um gol até as semifinais. Somente a Bélgica foi capaz de vazar o goleiro Unai Simón nas quartas de final. “Todas as equipes têm pontos fortes e fracos. Somos uma equipe difícil de vencer. Controlamos bem as áreas e o meio de campo. Temos poucos pontos fracos, mas vou guardá-los para mim”, omitiu o craque.

Rodri destacou que a Espanha bateu meta ao chegar à final, mas pode conseguir mais. "O objetivo era chegar aonde estamos. Queríamos ganhar a Copa do Mundo e sabemos que podemos. Mostramos que podemos vencer grandes rivais e agora enfrentamos nosso adversário mais difícil. Será o teste perfeito para ver se somos capazes de levantar a taça da Copa do Mundo. Precisamos ter mais vontade de vencer do que medo de perder”, afirmou.

Tema da entrevista coletiva, Lionel Messi também esteve entre os temas das perguntas. "Acho que não preciso dizer o que ele é. Para mim, ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele conseguiu liderar sua seleção, mas a Argentina é muito mais do que Messi. Acho que somos as duas equipes que jogam melhor coletivamente”, elogiou.

O capitão pode igualar neste domingo Iker Casillas. Em 2010, o goleiro levantou inédito troféu de La Roja na Copa do Mundo. “Ser capitão é mais um passo na liderança. Aprender com os capitães anteriores, com o que isso significa... Agora os jogadores me admiram um pouco. É por isso que tive que assumir essa responsabilidade”, comentou.

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Rodri lamentou os comentários antes da Copa de que não teria condição física de disputar a Copa do Mundo depois do procQuestesso de recuperação da lesão. “Muitas coisas foram ditas no início do torneio: que eu não estava em condições de jogar, que agora me recuperei... Estou muito feliz com o desempenho individual e coletivo durante o torneio. Estou confiante de que podemos conseguir”, afirmou o meia de 30 anos.

Rodrigo fez elogios à Argentina e destacou a presença dos atuais campeões em três das últimas edições da Copa do Mundo. “Isso é muito impressionante. Nós, em nosso processo, estamos tentando fazer o mesmo. Isso demonstra o espírito competitivo deles. Estamos cientes disso. Sabemos o tipo de equipe que eles são. Tentaremos prejudicá-los da maneira que acharmos possível, mas temos que buscar a vitória e ser ambiciosos”, avisou Rodri.

Questionado sobre como parar uma Argentina invicta na final da Copa do Mundo, Rodri exaltou o estilo da Espanha. “Somos uma equipe muito completa. Temos sido muito sólidos no torneio. Eles têm sido muito persistentes no torneio, são muito competitivos”, ponderou.

E acrescentou: “É só mais uma parte do futebol. Vamos ver como o jogo se desenrola. Gosto de pensar que eles são um time que dá tudo de si e quer ser decisivo, mas se isso acontecer, não vamos cair na Marcos Paulo Lima provocação e vamos ignorá-la”, pondeou o capitão.

A seleção de Luis de la Fuente está vacinada contra possíveis provocações da Argentina e uma possível transformação da partida em um clima hostil de Libertadores. “Somos uma equipe muito completa. Temos sido muito sólidos no torneio. Eles têm sido muito persistentes, são muito competitivos”, comparou o volante.

Espanha e Argentina gostam de ter a posse da bola e Rodrigo afirmou se dominar esse setor é definitivo para conquistar o título no domingo. "Acredito na importância do meio-campo para a vitória. Ambas as equipes têm ótimos meio-campo. Não será o fator decisivo".