Espanha desafia o ataque da Argentina por recorde na Copa

Se conquistar o título sem sofrer gol contra a Argentina, a defesa da Espanha será a menos vazada na comparação entre as seleções campeãs as 23 edições da Copa do Mundo - (crédito: Foto: David Ramos/Getty Images)

Nova Jersey — Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella. Esse quinteto pode estabelecer um recorde neste domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Se conquistar o título sem sofrer gol contra a Argentina, a defesa da Espanha será a menos vazada na comparação entre as seleções campeãs as 23 edições da Copa do Mundo. A questão é o adversário. Os atuais campeões ostentam 19 gols somente nesta edição.

Leia também: Inglaterra vence França em partida com maior número de gols da Copa 2026

A Espanha sofreu apenas um gol nesta Copa do Mundo. Foi vazada por De Ketelaere da Bélgica na vitória por 2 x 1 pelas quartas de final. A melhor marca pertence a três seleções: França (1998), Itália (2006) e Espanha (2010) tomaram dois cada um. As duplas de zaga eram formadas por Blanc e Desailly; Cannavaro e Matterazzi; e Piqué e Puyol.

Parte do sucesso da sólida defesa da Espanha tem a ver com a dupla de zaga. Cria de La Masia, a fábrica de talentos do Barcelona, o zagueiro Cubarsí encaixou perfeitamente com Laporte, de 32 anos. Aos 19, o beque se tornará o segundo mais jovem a iniciar uma partida da Copa do Mundo, atrás apenas de Giuseppe Bergomi na decisão de 1982 na Espanha.

Leia também: Franceses Mbappé e Olise terminam Copa com marcas históricas

“A Copa do Mundo foi o primeiro grande torneio em que jogamos juntos como titulares. Nós dois nos sentimos muito à vontade. Nos ajudamos, damos confiança um ao outro e nos fortalecemos para sofrer o mínimo de gols possível. Estamos indo bem”, comentou Cubarsí em entrevista à TV3 da Espanha na véspera Finalíssima deste domingo contra a Argentina.

A dupla de ataque formada por Lionel Messi e Julian Álvarez é o maior desafio da dupla depois de ambos domarem o quarteto formado por Mbappé, Dembélé, Barcola e Olise. "Julian Álvarez é um jogador muito habilidoso, que consegue se movimentar para o espaço, consegue cortar para dentro da área e tem um chute espetacular. Você sempre tem que estar alerta, ficar perto, porque ele pode te machucar a qualquer momento", alerta Cubarsí.

O mais temido, claro, é o jogador eleito oito vezes melhor do mundo. “Eu tinha camisas com o nome do Neymar, do Piqué, mas o Messi sempre esteve lá, ele é um dos meus ídolos. Tanto eu como todos os torcedores do Barça temos um carinho muito especial por ele. Poder dividir o campo com ele, sendo eu tão jovem, é um sonho realizado", comentou.

Embora tenha 19 anos, Cubarsí acumula 19 partidas com a camisa da seleção principal da Espanha. Pode conquistar a Copa do Mundo na 20ª. Laporte contabiliza 30 partidas pela esquadra principal. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao derrotar a França na final, Cubarsí tem duas edições da Supercopa da Espanha no currículo, uma Copa do Rei da Espanha e dois títulos de LaLiga, o Campeonato Espanhol.