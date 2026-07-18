Franceses Mbappé e Olise terminam Copa com marcas históricas

Kylian Mbappé e Michael Olise, da França, durante partida da Copa 2026: ambos seguem como recordistas - (crédito: FRANCK FIFE / AFP)

Ainda que derrotados pela Inglaterra por 6 x 4 na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, os atacantes franceses Kylian Mbappé e Michael Olise quebraram recordes históricos importantes tanto na caminhada do Mundial disputado na América do Norte, quanto na história da competição.

No revés que deu à França a quarta posição nesta edição do torneio, Mbappé superou a marca pessoal de gols em Copas e assumiu o topo da artilharia de todos os tempos. O décimo tento anotado em 2026 (dois a mais do que os oito somados em 2022) colocou o francês em vantagem contra Lionel Messi.

Agora, são 22 gols do capitão dos Les Bleus no campeonato de maior prestígio do Planeta Bola. Uma bela forma de se despedir da campanha da vez. Messi ainda tem um jogo a disputar nos Estados Unidos. Neste domingo (19/7), lidera a Argentina contra a Espanha, na grande decisão. Para retomar o topo de ambos os rankings, precisa estufar as redes. Está a dois nesta Copa, e a um na corrida geral.

O extremo-direito, Olise derrubou uma estatística brasileira. Em 2026, o jogador do Bayern de Munique deu sete passes para gol. Com isso, bateu a marca de Pelé como o segundo jogador a dar mais assistências em uma só Copa. Em 1970, ano do Tri, o Rei presenteou colegas felizardos seis vezes.

Com os dois passes distribuídos na derrota para a Inglaterra, ambas para Mbappé, Olise chegou a sete. Com isso, terminou o Mundial de 2026 como o líder do quesito. O topo da marca ainda pertence ao também francês Raymond Kopa, com oito, no campeonato de 1958, o primeiro vencido pela Seleção.