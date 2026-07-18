Inglaterra vence França em partida com maior número de gols da Copa 2026

França e Inglaterra duelaram pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

A Inglaterra é a terceira colocada da Copa do Mundo de 2026. O lugar ao pódio foi garantido após vitória por 6 x 4, neste sábado (18/7), no Hard Rock Stadium, em Miami. Os gols ingleses foram marcados por Bukayo Saka (3x), Declan Rice, Konsa e Bellinghama. Para a França, Mbappé foi às redes duas vezes. Barcola e Dembélé marcaram o terceiro e o quarto. A partida, a título de curiosidade, foi o quinto jogo com mais gols na história das Copas do Mundo, e o que mais vezes estufou as redes nesta edição do Mundial.

























Cada etapa da partida pertenceu a uma das equipes. O primeiro tempo foi da Inglaterra. Dominante, a equipe de Thomas Tuchel não tomava conhecimento dos franceses e chegava ao ataque com facilidade. Dessa forma, foi para o vestiário no intervalo com vantagem por 4 x 0.

A goleada era estridente. Rashford e Saka levavam muito perigo pelas pontas. Mas foi o meio-campisa e capitão Declan Rice quem abriu o placar, com quatro no relógio. Em seguida, Saka, com dois gols, e Konsa, de cabeça, ampliaram.

A segunda etapa foi completamente diferente. Acuada, a Inglaterra não conseguia conter o ritmo francês no ataque. Em situação parecida ao que sofreu contra a Argentina, nas semifinais, mostrava incapacidade de se revigorar. Com três minutos de jogo, Mbappé deixou o primeiro. Os franceses mantinham o ritmo. Barcola marcou o segundo, e Mbappé o terceiro.

A partir daí, o duelo tomou forma de tiroteio. Ambos partiram para "a trocação", como diria o outro. Melhor no jogo e martelando em busca do empate, a França concedeu pênalti ao rival já perto dos acréscimos. Na bola, Saka fez o terceiro após deslocar Maignan, aos 42'.

Com 51' no relógio, Dembélé marcou um golaço e reascendeu as esperanças francesas, com um minuto para o fim da partida. A Inglaterra, porém, matou o jogo no contra-ataque. Aos 53', Bellingham passou por três marcadores e violou o canto esquerdo do arqueiro francês para dar números finais ao confronto.

A nível individual, Mbappé se isolou na disputa da artilharia histórica do torneio. Agora, chega a 22 gols, um a mais do que o argentino Lionel Messi, e dois de vantagem ao próprio baixinho na edição de 2026. O francês chegou a 10, enquanto Messi tem oito. O capitão da albiceleste ainda tem a final do torneio a disputar, contra a Espanha, neste domingo (19/7).

Ainda na França, Michael Olise também garantiu recorde importante. Com os dois passes para gol na derrota deste sábado, passou Pelé como o segundo jogador a dar mais assistências em um só Mundial. Em 1970, ano do Tri, o Rei deu seis passes para gol. Em 2026, o francês do Bayern de Munique chegou a sete. O dono da estatística ainda é Raymond Kopa, com oito, em 1958, ano em que a Seleção se sagrou campeã pela primeira vez.