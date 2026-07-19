COPA DO MUNDO 2026
Torcedores espanhóis fazem festa em Madri após título Mundial
Espanha foi campeã da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Argentina por 1 x 0
COPA DO MUNDO 2026
Espanha foi campeã da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Argentina por 1 x 0
Torcedores espanhóis foram às ruas da capital do país, Madri, em festa após a conquista do bicampeonato mundial da Seleção Espanhola. La Roja venceu a Argentina por 1 x 0, na tarde deste domingo (19/7), na grande decisão do Mundial disputado na América do Norte.
A conquista foi a primeira em 16 anos. A anterior ocorreu em 2010, na Copa sediada na África do Sul. Os torcedores foram à Plaza Mayor, no coração da capital, para comemorar o fim do jejum.
Celebrations already heating up in Central #Madrid#Spain #WorldCup #Finals #Champions pic.twitter.com/rOJSt8K0EG— Máistear O'Fella ???????? (@RealOFella) July 19, 2026
?????????? Madrid is celebrating! What a beautiful day for Spain! ????????— American Nightmare ???????? (@thewakeninq) July 19, 2026
The streets are full of pride, passion, and joy as the World Champions celebrate this unforgettable moment. Spain has the trophy, the fans have the memories, and football history has been written. ?????????
¡Viva…
A Espanha é bicampeã do mundo! Confira como está a festa em Madri.#DIIAC #copadomundo #jogosnaband pic.twitter.com/N85cCnMUey— Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) July 19, 2026
¡MADRID ESTALLÓ DE ALEGRÍA CON EL GOL DE FERRAN! ????????????— TNT Sports México (@tntsportsmex) July 19, 2026
Así las celebraciones en la capital de España tras el gol que le valdría su segunda Copa del Mundo a la Furia Roja.#TNTSports2026 pic.twitter.com/TOJzntki7Z
???????? Los aficionados españoles en Madrid reaccionan al gol de España en La Copa del Mundo. ?? pic.twitter.com/KU9ADhfAVp— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 19, 2026