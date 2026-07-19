Correio Braziliense

COPA DO MUNDO 2026

Torcedores espanhóis fazem festa em Madri após título Mundial

Espanha foi campeã da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Argentina por 1 x 0

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Gabriel Botelho
19/07/2026 20:17
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Festa espanhola tomou Madri - (crédito: Reprodução / 'X' / @eduardomenoni)
Festa espanhola tomou Madri - (crédito: Reprodução / 'X' / @eduardomenoni)

Torcedores espanhóis foram às ruas da capital do país, Madri, em festa após a conquista do bicampeonato mundial da Seleção Espanhola. La Roja venceu a Argentina por 1 x 0, na tarde deste domingo (19/7), na grande decisão do Mundial disputado na América do Norte. 

A conquista foi a primeira em 16 anos. A anterior ocorreu em 2010, na Copa sediada na África do Sul. Os torcedores foram à Plaza Mayor, no coração da capital, para comemorar o fim do jejum.

Veja alguns dos registros feitos da comemoração: 

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