Flamengo anuncia renovação de Alex Sandro até 2027

O Flamengo oficializou neste domingo (19) a renovação de contrato de Alex Sandro. Agora opção confirmada para o elenco nas próximas temporadas, o lateral-esquerdo de 35 anos assinou um novo acordo com o clube até dezembro de 2027.

Alex Sandro chegou ao Rubro-Negro em agosto de 2024 e disputou 78 partidas pelo clube, com oito títulos conquistados até o momento: dois Campeonatos Cariocas, Copa do Brasil, Supercopa Rei, Conmebol Libertadores, Brasileirão, Dérbi das Américas da Fifa e Copa Challenger da Fifa.

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O lateral figurava na lista de jogadores do Flamengo que poderiam assinar um pré-contrato com outro clube e inclusive surgiram rumores de uma possível saída. No entanto, as partes já tinham acordo encaminhado antes mesmo da participação do jogador na Copa do Mundo 2026.

Renovação de Alex Sandro





Segundo o lateral, a adaptação ao Rio de Janeiro e a felicidade da família com a vida na cidade tiveram peso na decisão.

"Esses dois anos foram muito especiais. Passaram rápido, porque a vida dentro do Flamengo é muito dinâmica. Estamos sempre focados em trabalhar e buscar novos objetivos. Minha família também se adaptou muito bem ao Rio, estamos felizes, e isso teve um peso importante na decisão pela renovação. Estou muito feliz por seguir neste grande clube e continuar brigando por títulos", disse Alex Sandro.

O rigor físico do futebol brasileiro quase fez o experiente lateral mudar os planos para o próximo ano, mas a oferta apresentada pelo Flamengo também contribuiu para a continuidade do vínculo.

Flamengo celebra acordo

O diretor de futebol José Boto destacou que a importância do jogador para o clube vai além do desempenho durante as partidas. Segundo o dirigente, a experiência do lateral e sua influência no grupo foram fatores considerados na renovação.

"Além da qualidade técnica e da importância tática que o Alex Sandro tem para a equipe, existe um aspecto que muitas vezes não aparece para quem vê apenas o jogo. Ele é uma referência para o elenco, um jogador que transmite experiência, ajuda a manter o grupo unido e sabe lidar com os momentos mais difíceis da temporada", e completou:

"Quando decidimos pela renovação, levamos tudo isso em consideração, porque a importância dele vai muito além do que acontece dentro de campo".

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Chapecoense fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.