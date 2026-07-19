Diretor do Grêmio respalda trabalho de Luís Castro

A tensão no Grêmio aumentou após a derrota para o Mirassol, na última sexta-feira (17), no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o diretor Paulo Pelaipe, em inédita aparição após retorno ao clube, reiterou a confiança no técnico Luís Castro e descartou a possibilidade de mudança no cargo de treinador.

"A solução não é a mudança do treinador, trazer outro e daqui a três, quatro meses tirar de novo. Sabemos que o torcedor está indignado e tem razão, ele quer vitórias e elas não estão acontecendo. Não vamos chegar aqui e deixar de enfrentar o torcedor, dizer que ele tem razão. Temos que fazer as correções, trabalhamos muito, mas infelizmente, não estão acontecendo os resultados que queremos", admitiu.

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"O torcedor tem razão de estar chateado, também estamos, mas não podemos fazer terra arrasada. Fomos mal nesse turno, abaixo daquilo que queríamos. Temos compromissos e não podemos, dentro da realidade do Grêmio, criar situações que depois não possamos honrar. Contratar por contratar, gastar mais do que o orçamento. É um momento duro, jamais foi prometido para o torcedor qualquer coisa que não seja trabalho e que teríamos um 2026 muito duro para atravessar", afirmou.

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Na tabela, o Grêmio permanece na 16ª colocação da tabela de classificação do Brasileirão, com 21 pontos. O próximo compromisso do Imortal será diante do Fluminense, no domingo (26), às 18h30 (de Brasília). O confronto será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Antes, o Grêmio visita o Bolívar pela ida dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana. O duelo, aliás, será no Estádio Hernando Siles, em La Paz, ocorrerá a partir das 19h (de Brasília) de quinta-feira (23).