Ideb: Rede pública ainda tem resultados inferiores aos de particular

RR Renata Rios

(crédito: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press)

Divulgado nesta terça-feira (15/9), em coletiva, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) aponta que ainda existe diferença entre a rede pública e a rede privada de ensino. De acordo com os resultados apresentados, sem o ensino particular, o Ideb nacional, nos Anos iniciais, é 0,2 ponto inferior ao Ideb total. No caso dos anos finais do Ensino Fundamental, a queda foi de 0,3 em relação ao valor obtido incluindo as instituições particulares.

Apesar da diferença apresentada nos anos iniciais do Fundamental, o país manteve uma trajetória consistente de crescimento e conseguiu superar a meta estipulada, de 5,5. O resultado nacional foi 5,7. Já nos estados, Ceará, Santa Catarina e Minas Gerais, obtiveram desempenho de 6,3; Paraná, 6,4; e São Paulo, 6,5.

Em relação aos anos finais do Fundamental, o país ficou abaixo da meta projetada para este ano, que era 5,0. Apesar disso, a trajetória ao longo dos anos de análise acumula 1,4 em relação ao valor observado em 2005. Nessa avaliação, apenas sete estados tiveram desempenho suficiente para alcançar a meta: Amazonas, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraná e Goiás.