Enem digital: candidatos fazem em Brasília exame aplicado pela 1ª vez no país

ST Sarah Teófilo

(crédito: Ana Rayssa)

Será aplicada neste domingo (31/1) a primeira prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) digital. Os portões fecharam às 13 horas e a prova tem início às 13h30, e seguem até as 19 horas. No Distrito Federal, alguns candidatos farão o exame no Centro Universitário de Brasília ( UniCEUB). Com máscara e álcool em gel, relatam receio do novo coronavírus, além de medo de enfrentar problema com a prova digital.

É o caso de Gabriel Guimarães, de 20 anos, que diz ter se arrependido de ter escolhido fazer a prova digital, e não a impressa. Ele fez a escolha por saber que teria uns dias a mais para estudar. "Pensei nos possíveis problemas. Se a energia acabar, se o computador der problema, se eu tiver dificuldade...", afirma.