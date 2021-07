Inscrições para cursos gratuitos no IFB se encerram nesta sexta (23)

MR Mariane Rodrigues

(crédito: IFB/ Reprodução)

Nesta sexta-feira (23/7) é o último dia para inscrições no Instituto Federal de Brasília. São mais de 27 cursos diferentes para o processo seletivo e há 1700 vagas gratuitas em cursos técnicos, graduação e pós-graduação.



Os cursos técnicos abrem 1300 oportunidades em Equipamentos Biomédicos, Eletrônica, Manutenção Automotiva, Logística, Agropecuária, Produção de Áudio e Vídeo, Eventos, Desenvolvimento de Sistemas, Comércio, Serviços Públicos, Cozinha, Panificação, entre outros.

Para graduação, há 240 vagas de Eventos a Desenvolvimento de Sistema de Informação. Já para a pós-graduação, são 48 lugares em Gestão Pública.



As vagas são preenchidas via sorteio eletrônico e o prazo final para as inscrições é amanhã (23/7). As vagas estão distribuídas pelos 10 campi do DF: Asa Norte, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia e São Sebastião.



O edital está disponível no site do instituto.