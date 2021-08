Covid-19: Caic São Sebastião tem dois casos confirmados

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) de São Sebastião registrou dois casos confirmados de covid-19 nesta quarta-feira (4/8). A gestão escolar optou por adiar o retorno presencial dos estudantes do ensino infantil prevista, de acordo com o cronograma definido pela Secretaria de Educação, para quinta-feira (5/8). No entanto, a orientação enviada pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Saúde, destacou que não "existe necessidade de suspender as aulas".

Na avaliação da pasta, "é necessário fazer o isolamento dos contatos próximos, manter a vigilância dos outros professores, usar máscaras, evitar aglomerações e encontros em lugares fechados". O comunicado enviado à unidade pontua que, "pelo tempo de início de sintomas e confirmação dos casos, a transmissão não ocorreu na escola".

Contudo, a comunidade de pais e profissionais se sente insegura. Nos três dias de atividades presenciais (2, 3 e 4 de agosto), ocorreu uma reunião presencial com cerca de 100 pessoas, segundo informado por um relato de um profissional que não quis ser identificado.

Após a insegurança da comunidade, Rosilene Corrêa, presidente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), emitiu um comunicado aos pais dos estudantes do Caic de São Sebastião.

“Aquilo que tanto temíamos se confirmou, o retorno das aulas presenciais durante uma pandemia é, sim, uma grande ameaça. Estamos com a confirmação de duas professoras e a possibilidade de uma terceira (com covid-19), no Caic de São Sebastião. Essa escola não tem como iniciar o atendimento aos alunos, como estava previsto. Pedimos a compreensão da comunidade escolar do Caic de São Sebastião para que não mandem seus filhos, porque ir para a escola é um risco muito maior”, destaca.

O outro lado

A equipe de reportagem do Correio entrou em contato com a Secretaria de Educação. Em nota, a pasta confirmou que duas professoras testaram positivo para a covid-19 no Caic Unesco. “Outra está com suspeita, aguardando o resultado e 13 profissionais que tiveram contato direto foram afastados do trabalho presencial”, informa.

“A escola atende, ao todo, 266 estudantes na educação infantil, que tem retorno marcado para amanhã, dia 5. Destes, 87, que compõem três turmas, permanecerão em atividades remotas, em razão dos afastamentos. A medida segue o protocolo da Secretaria de Saúde”, explica.

Debates

Devido às contradições e complexidade do tema relacionado ao retorno às aulas, a União dos Estudantes Secundaristas do DF, realiza, nesta quinta-feira (), às 14h, na Biblioteca Nacional, um encontro para discutir o tema.

De maneira remota, pelo canal do YouTube da Câmara Legislativa do DF (CLDF), também acontecerá, às 18h, uma audiência pública sobre o retorno presencial às aulas nas escolas públicas do DF, organizado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura.

O Sinpro também se reúne com os representantes, às 19h, para avaliar o primeiro dia de retorno às aulas e monitorar como estão sendo aplicadas as medidas de proteção a covid-19.