Empresas que empregam jovens aprendizes serão premiadas; saiba como votar

YR Yasmin Rajab

Ciee implementa processos seletivos virtuais para propiciar a presença dos candidatos - (crédito: CIEE/Divulgação)

O Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), lançou o Prêmio Melhores Empresas para o Jovem Aprendiz, com o objetivo de reconhecer empreendimentos que abrem as portas do mundo do trabalho ao jovem brasileiro.

Os jovens e adolescentes contratados terão a chance de avaliar a empresa em que trabalham de maneira anônima e gratuita em cinco categorias: acolhimento, integração, desenvolvimento interno, diversidade e inclusão e satisfação pessoal.

As respostas serão validadas pelo Ministério do Trabalho e pela consultoria externa Toledo Associados. A estimativa é de que mais de 100 mil jovens sejam ouvidos entre outubro e novembro.

Já em dezembro, no mês em que a Lei da Aprendizagem completa 23 anos, as 30 companhias vencedoras serão reconhecidas e receberão o prêmio diretamente do governo federal.

A votação teve início em 9 de outubro e ocorrerá até 12 de novembro, por meio do site oficial da premiação. Para votar, basta acessar o questionário e preencher os dados. Clique aqui e acesse.