Darlin Ferrattry conta se Gabriel Felinto continua no balé de Lexa

Nesta terça-feira (17/10), o dançarino Gabriel Felinto, que foi apontado como pivô da separação de Lexa e MC Guimê, se pronunciou para esclarecer aos seguidores se ainda estava ou não no corpo de balé da funkeira. Contudo, o rapaz não soube responder se ainda estava empregado na equipe da artista, visto que, ao mesmo tempo que ninguém o comunicou sobre demissão, ele também não tem sido convocado para shows desde que a bomba estourou e o suposto caso extraconjugal com a cantora veio à tona.

Pois bem! A coluna Mariana Morais então procurou Darlin Ferrattry, mãe e empresária da Lexa. Ela nos confirmou que, sim, caros leitores, Felinto segue na equipe. "Para mim existe um corpo de ballet com Dudinha, Ananda, Felinto e Bordallo. Todos os bailarinos permanecem, mesmo com a entrada de mais seis incríveis profissionais", explicou Darlin.

No Instagram, ao responder uma caixa de perguntas, Gabriel Felinto tentou explicar como está sua situação profissional no momento. "Em relação a isso, sei tanto quanto vocês. Acho que eu faço, não sei... Ninguém me demitiu, ninguém me tirou de nada, mas ao mesmo tempo também não me chamam. Então eu não sei. Esse show eu não estava sabendo, o próximo sei menos ainda. Vamos vivendo um dia de cada vez. As pessoas tendem a fazer isso. Mas está na paz", disse Felinto.

Ele aproveitou para explicar por que acha que ainda permanece no corpo de balé da cantora. "Na teoria, não estou fora. Continuo ainda nos grupos, vai ter um ensaio aí, que eu vou estar, mas na prática...", explicou ele.

Bom, pelo menos agora ele sabe que ainda está dentro, né?

A traição

Fabíola Reipert, jornalista da Record, revelou em primeira mão que o casamento de Lexa e Guimê chegou ao fim, após o cantor supostamente ter recebido um vídeo comprometedor de Lexa com um dançarino. A suposta traição não foi negada por nenhuma das partes. Inclusive, Guimê chegou a soltar uma indireta para a funkeira ao falar sobre "troco".

“Estou aqui esperando o horário da saída para o show, e estive refletindo. Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, como os carioca dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta”, disse o cantor em sua reflexão.

Vale lembrar que Guimê foi expulso do BBB 23, por conta de uma acusação de assédio contra a mexicana Dania Mendez. Na ocasião, o cantor alisou o corpo da moça, deixando-a visivelmente constrangida com a situação. Lexa chegou a se separar de Guimê por conta da polêmica acusação de assédio, mas depois os dois retomaram a relação.