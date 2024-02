PM Pedro Marra

Centro de Educação Infantil (CEI) 11 de Taguatinga recebe estudantes na volta às aulas de 2024 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Mais de 470 mil estudantes da rede pública de ensino voltam às aulas nesta segunda-feira (19/2), no Distrito Federal, para iniciar o ano letivo de 2024. Este ano uma preocupação adicional entra no radar dos pais e responsáveis pelos alunos: a epidemia de dengue no DF, com casos que lotam os hospitais. A maioria passa repelente nas crianças e adolescentes antes de saírem de casa para se protegerem do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença.



Junto da mãe, Maria do Carmo Barbosa, 38 anos, o pequeno Samuel Monteiro, 4 anos, foi um dos primeiros estudantes a chegar no Centro de Educação Infantil (CEI) 11 de Taguatinga. Ele vai estudar pela primeira vez e estava ansioso para entrar pelo portão de entrada. "Meu filho está feliz em começar o ano letivo, porque antes ele nunca ficou nem em creche", conta a diarista. "Quero aprender a brincar", afirma o menino.

Preocupada com a epidemia de dengue, ela reconhece que precisa passar repelente no filho daqui para frente. "Ninguém da minha família pegou a doença, mas ele está com muita roupa coberta pelo corpo", finaliza.

A mãe também tem outra reclamação: a distância da escola do filho. Ela reclama que poderia ter deixado o filho em uma escola ao lado de casa, na Vila Dimas, mas precisou pegar ônibus com o filho em uma distância de 2 quilômetros. "Consegui uma vaga nessa distância, que é muito grande", desabafa.

Junto da mãe, Maria do Carmo Barbosa, 38 anos, o pequeno Samuel Monteiro, 4 anos, foi um dos primeiros estudantes a chegar no CEI 11 de Taguatinga (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Moradora do Areal, a dona do lar Camila Angelino, 23, conta que o filho Bernardo Angelino, 5, vem de creche e não esconde os ânimos para o início do ano letivo. "Ele está empolgado com o primeiro dia de aula. Vão ter professores novos e uma escola nova", diz a mãe.

Camila Angelino, 23, conta que o filho Bernardo Angelino, 5, vem de creche e está animado para estudar no CEI 11 de Taguatinga (foto: Marcelo Ferreira)

Em entrevista que saiu nesta segunda-feira, no Correio, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, informou que os professores terão autonomia para orientar os alunos em relação aos cuidados no combate à doença. A orientação terá como base o projeto Todos contra a dengue, disponível no site da pasta em forma de cartilha.

A chefe da pasta estará no CEI 11 de Taguatinga para acompanhar a volta dos alunos da escola. A chefe da pasta também participa da reinauguração da escola. No local, funcionava o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 9 de Taguatinga. A mudança ocorreu para diminuir a quantidade de crianças na fila de creches.

Cuidados na reinauguração

A diretora do CEI 11 de Taguatinga Sul, Kelly Cristine Costa Rodrigues, 51, explica que a escola tem limpeza constante dos possíveis focos de dengue e os professores são orientados a passar dicas e cuidados aos 360 estudantes da unidade sobre o combate ao mosquito.

"A Secretaria de Educação está com a campanha Todos contra a dengue em todas as unidades escolares. Estamos com higienização das salas, manutenção de todos os ambientes da escola para que não acumule água", declara.

Neste primeiro dia de aula, Kelly acrescenta que os pais vão assistir a uma apresentação da equipe de professores sobre como será o trabalho neste ano. "Vai ter a apresentação de uma contadora de histórias. Mas no primeiro momento, eles (estudantes) vão para sala conhecer o professor e se ambientar à escola. Depois vai ter apresentação com brinquedo inflável e atividades de educação física preparadas na quadra de esportes", detalha a educadora.

Kelly Cristine Costa Rodrigues, 51, diretora do CEI 11 de Taguatinga Sul (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) acompanha a situação da dengue nas escolas. O órgão requisitou informações sobre o que a Secretaria de Educação tem feito e fará a respeito nesse retorno das aulas. A pasta respondeu que vai criar o Informativo Juntos contra a dengue. Trata-se de um material informativo elaborado para compartilhar recomendações eficazes na prevenção e combate ao mosquito vetor da dengue.

Além disso, a SEEDF irá implementar o Com dengue não dá, que será um projeto educativo criado para orientar os estudantes sobre práticas que visam evitar a proliferação de focos do mosquito Aedes aegypti. As empresas terceirizadas de limpeza e dedetização com contrato vigente foram avisadas oficialmente para promover a conscientização entre os funcionários, por meio de campanhas educativas, treinamentos e reuniões, especialmente durante os períodos chuvosos.

Na resposta ao MPDFT, a Secretaria de Educação diz ainda que foram solicitadas às Coordenações Regionais de Ensino medidas de gestão para o início do ano letivo, incluindo a limpeza de caixas d'água, descarte de lixo, roçagem, limpeza de caixas de gordura e calhas. Palestras serão oferecidas pela Secretaria de Saúde (SES), com foco nas regiões com maior incidência de casos, visando conscientizar os estudantes sobre a importância do combate ao Aedes aegypti.